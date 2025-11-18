Dvojčata Barbora a Lucie Černá se pohybují před kamerou už od dětství. Začaly s výstupem v reklamě, kde účinkoval i Brad Pitt.
Barbora Černá začala hrát už v dětství po boku svého dvojčete Lucie, přičemž si střihly rovnou roli v reklamě, kde hrál i Brad Pitt. Sestry si během dospívání ve školních lavicích vyměňovaly sešity a žertovaly o plánech na rande. Obě už tehdy svými živými nápady a podobou přitahovaly pozornost. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na jejich profesní začátky i současnost, hlavně tedy u Báry.
Reklama snů s Bradem Pittem
Ve 12 letech natočily Barča s Luckou reklamu pro japonskou společnost s Bradem Pittem. „Složily jsme talentové zkoušky a bylo to,“ vzpomínala Bára pro Novinky. Herečka tehdy popisovala svého slavného kolegu jako velice milého a pokorného muže, a samozřejmě moc hezkého. Tato vzpomínka ji ani po letech neopustila. V tom věku pro ně Pitt ještě nebyl žádný idol, ale byla to milá zkušenost.
Dvojčata měla už od dětství silné pouto, které však přirozeně trošku ustupovalo, když Bára odjela studovat žurnalistiku do Anglie. „Jsme dospělejší a fyziologicky se čím dál víc odlišujeme. Ale silný a intenzivní vztah máme pořád,“ přiznává Bára. Ačkoli se obě vydaly na hereckou kariéru, dokážou si chránit své soukromí. U Báry to z jejího Instagramu dříve vypadalo, že chodí s hudebníkem Mikulášem Tichým, ale jestli to tak pořád je, to nikdo neví.
Má ráda všestrannost
I když Bára vystudovala žurnalistiku a nakladatelství, učarovalo jí herectví. Ale ani psát nepřestala. „Když jsem studovala první žurnalistickou školu a pak druhou v Anglii, v Česku s tím měli někteří profesoři problém. Že dělám herectví a že bych se měla vymezit,“ uvedla pro Novinky. Jenže ona si nechtěla vybírat a volit. Aby cítila naplnění, toužila se pohybovat mezi různými profesemi. Hodně toho totiž už předvedla.
Ve své filmové a seriálové kariéře ukázala Bára skutečnou rozmanitost. Objevila se v americko-francouzském seriálu Crossing Lines po boku Carrie-Anne Mossové, kde mluvila francouzsky. V britské sérii The Musketeers zase hrála v angličtině. V českých projektech zaujala v seriálech jako ZOO, Hořký svět nebo Anatomie života.
Její sestra Lucie je také herečka, společně se sestrou se objevila například ve zmíněném seriálu ZOO, ke studiu si ale také vybrala úplně jiný obor, konkrétně mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické. „Nevybrala jsem si herectví, protože jsem hledala něco, kde uplatním jazyky. Umím anglicky a francouzsky, chci se učit německy,“ uvedla pro IDnes.
Perspektiva do budoucna
Báru Černou jistě čeká slibná budoucnost. Má zkušenosti ze zahraničí a v tuzemských projektech má potenciál prorazit na další úrovni. Díky talentu a studiu má i cit pro slovo a psaní by ji mohlo nakonec dovést třeba ke scénáristickým nebo literárním cestám, možná k vlastnímu scénáři či knize.
