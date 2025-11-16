Matěj Matuška, vnuk slavného Waldemara Matušky, je mu velice podobný. Život sdílí s herečkou Janou Strykovou.
Matěj Matuška se nikdy nesnažil, aby byl „dalším Waldemarem“, přesto ho dědečkův odkaz doprovází celý život. Umělecká dráha se v rodině zjevně dědí. Zatímco děda vládl svým hlasem, Matěj ovládá zvukové mixy a mikrofony. Po dědovi však zdědil neskutečnou podobu. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na jeho profesní i osobní život.
Láska, která vznikla díky hlasu
Jana Stryková a Matěj Matuška se seznámili během práce na populárním seriálu Okresní přebor. Stryková tehdy propůjčila hlas navigaci, což zaujalo zvukaře Matěje. „Do jednoho dílu jsem namlouvala roli navigace, do které si mě Matěj podle hlasového rejstříku obsadil. Seznámili jsme se vlastně díky mému hlasu,“ vzpomíná herečka s úsměvem pro iDnes.
Dnes už působí jako spokojený pár, ale v začátcích to měli trošku divoké. Matěj se do Jany zamiloval totiž v době, kdy ještě tvořil pár s Danielou Horáčkovou, která mu nedlouho předtím porodila dceru. O rok později už ale stál po boku nové partnerky a brzy se jim narodil syn Jáchym, pravnuk legendárního Waldemara Matušky. „Jáchym je podobnější Matějovi a zlobivý prý po mně,“ smála se Stryková při rozhovoru s Bleskem.
Život mezi horským klidem a filmy
Dnes spolu žijí v Krkonoších, kam utekli před hektickou Prahou. Herečka Stryková, známá z Ordinace v růžové zahradě nebo Slunečné, tady našla milované útočiště. Mnoho lidí tam nepotkají, což jim vyhovuje. Právě anonymita a klid rozhodly o jejich stěhování sem. A to, že jejich jedenáctiletý syn to tu miluje. „Venkovský život mu svědčí. Má prostor pro hry venku, což ve městě tak úplně nešlo. Myslím, že z něj roste spokojený venkovan, což mě osobně moc těší,“ popsala Stryková pro Deník.
Matěj Matuška, syn Miroslava Matušky a vnuk slavného Waldemara, působí v českém filmovém průmyslu jako uznávaný zvukař. Jeho jméno najdeme u filmů jako Chyby, Kobry a užovky či Idiot, stejně jako u seriálů MOST! a Dobré ráno, Brno!. Soukromí se snaží si chránit, jenže svou vizáží často připomíná slavnou éru dědečka. Podle fanoušků jako by Waldemarovi z oka vypadl.
Slavný děda Waldemar Matuška
Právě dědeček Matěje, charismatický Waldemar Matuška, zůstává doposud českou hudební legendou. Narodil se roku 1932 a během své kariéry přetvářel tehdejší českou popkulturu. Začínal v divadle Semafor po boku Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, později působil i v divadle Apollo. Jeho hlas, plný emocí a syté barvy, mu přinesl slávu s hity jako Růže z Texasu, Tereza, Tisíc mil nebo Slavíci z Madridu.
Waldemar se kromě zpívání sem tam věnoval i herectví. Diváci si ho mohou pamatovat z filmů Limonádový Joe, Kdyby tisíc klarinetů anebo Na kometě. Na kameře vždy působil noblesně, i když i trochu rebelsky, což mu zůstalo i po emigraci do USA v roce 1986. Tam žil s manželkou Olgou až do své smrti v roce 2009. I když je už na onom světě, jeho písně dodnes patří k těm nejhranějším a lidé si jé stále prozpěvují.
