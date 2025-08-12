Tom Cruise a herečka Ana de Armas oficiálně tvoří pár. Nyní se už neskrývají a svou lásku dávají na odiv.
Jak jsme v naší redakci Osobnosti.cz zaregistrovali, Tom Cruise konečně prolomil mlčení ohledně své nové přítelkyně. Tou není nikdo jiný než o 26 let mladší herečka Ana de Armas, s níž se začal vídat letos v únoru. Spekulace se nijak nesnažil vyvrátit a nakonec přiznal, že s herečkou tvoří pár.
Už žádné tajnosti
Po měsících spekulací se Tom Cruise a Ana de Armas ukázali na veřejnosti ruku v ruce a potvrdili tak to, co si poslední týdny myslel celý svět. Tvoří oficiální pár a jsou zamilovaní jako školáci. Na romantickém výletu ve Vermontu se procházeli ruku v ruce vesničkou Woodstock a z přítomnosti fotoreportérů všude kolem si nedělali velkou hlavu. Herec je známý tím, že si poslední roky střeží své soukromí, především milostný život. Toto gesto tedy jen naznačuje, že to s mladou herečkou myslí vážně.
Veškerý volný čas si užívají společně. Teď klid v přírodě a společnost přátel, předtím velkolepý koncert kapely Oasis ve Wembley, nedávno také jachting na Menorce. Navíc podle zdrojů z blízkého okolí herce a herečky je Cruise zamilovaný až po uši a dává to jasně najevo nejen zamilovanými pohledy a gesty, ale i drahými dárky, kterými svou novou přítelkyni zahrnuje. Od květin přes knihy až po šperky a luxusní oblečení.
Kdo je Ana de Armas?
Toma Cruise zřejmě není potřeba představovat, hvězda převážně akčních filmů série Mission: Impossible je veřejnosti dobře známá. Ovšem hvězda jeho nové partnerky je zatím na svém vzestupu. Ana de Armas se narodila na Kubě, ale brzy se přestěhovala do španělského Madridu. Její dráha herečky se naplno rozjela rolí v bondovce Není čas zemřít s Danielem Craigem. Vidět jste ji mohli také v detektivce Na nože nebo ve filmu Blade Runner 2049.
Průlom však přišel snímkem Blondýnka z roku 2022, kde ztvárnila ikonickou Marilyn Monroe, a to tak přesvědčivě, že si vysloužila nominaci na Oscara, kterou však neproměnila ve vítězství. Cenu si nakonec odnesla Michelle Yeoh. Ana de Armas jde z role do role, letos natočila film Balerína, spin-off z prostředí Johna Wicka, rok předtím si zahrála ve snímku Eden. Věříme, že o Aně ještě mnoho uslyšíme, a to nejen v souvislosti se vztahem s Tomem Cruisem, který více jak po 10 letech představil veřejnosti svou přítelkyni. To už něco znamená.
