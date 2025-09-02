Herce a hudebníka Ondřeje Brzobohatého zná asi téměř každý. Má však i dvě sestry, které mají taktéž zajímavé životní cesty.
Ondřej Brzobohatý patří mezi naše známé české hudebníky a herce. Ale i jeho rodina je stejně zajímavá a nabízí několik příběhů, které veřejnost často nezná. Nás v redakci Osobnosti.cz zaujalo, jak rozdílné životní cesty zvolily jeho dvě sestry. Rola se uplatnila v produkční sféře, oproti tomu Radana zůstává spíše méně známou osobou.
Rodinné kořeny a dětství Ondřeje
Ondřej se narodil v roce 1983 jako syn herecké dvojice Radoslava Brzobohatého a Hany Gregorové. Jeho rodiče už za sebou měli jiné předchozí vztahy, z nichž pocházely jeho dvě sestry. Nejstarší Rola se narodila z prvního manželství Gregorové s jordánským studentem Gassanem. Radana je zase dcerou Radoslava Brzobohatého a herečky Jarmily Kolářové, s níž herec žil během svých mladých let.
Ondřej tak vyrůstal v prostředí, kde byly rozdílné životní zkušenosti rodičů dost viditelné, ale přesto oba ke všem dětem přistupovali se stejnou láskou a snažili se nedělat žádné rozdíly. Ty byly mezi sourozenci tak spíše jen formální, ale všichni sdíleli domácí teplo a podporu.
Rola je produkční, Radana je tajemná
Rola Brzobohatá se rozhodla jít svojí cestou a nevyužívat slávu rodičů. Absolvovala studium zaměřené na podnikání a management a od roku 2005 pracuje jako produkční, mimo jiné i v divadelních projektech svého bratra. Přestože se do povědomí dostala i hereckou rolí v seriálu Přijela k nám pouť, nikdy nechtěla být v centru pozornosti. Jakmile šlo o Ondřeje, vždycky stála při něm.
Oproti tomu mladší Radana zůstává médiím téměř neznámá. Narodila se v manželství Brzobohatého se spolužačkou z DAMU Jarmilou Kolářovou, které vydrželo 10 let. Po rozvodu zůstala Radana a její matka bydlet v Příbrami, zatímco Radoslav pokračoval v kariéře v Praze. O Radaně se veřejně ví jen málo a do médií se její jméno skoro nedostává, což jí zajišťuje soukromí, za které je nejspíše ráda.
Co je na rodině Brzobohatých zajímavé
Zajímavostí je, že hudební a herecké sklony jsou v této rodině už několik generací. Ondřej se stal známou tváří i díky působení svých rodičů, ale především pak díky vlastním projektům, zatímco Rola svou profesní dráhu staví na organizačních schopnostech a produkčních dovednostech. Kontrasty jsou v této rodině celkově patrné. Jedna sestra se médiím nevyhýbá, druhá se naopak drží stranou.
