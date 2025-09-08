Halina Pawlowská je již nějaký ten pátek ve starobním důchodu, ale stále se věnuje své práci. Na sociálním pojištění zaplatí více, než je měsíční částka její penze.
Halina Pawlowská je známou českou osobností na poli showbyznysu, která je známá především svým typickým smyslem pro humor, jenž je součástí každého jejího projektu, ať už se jedná o talk show, sloupek do časopisu, nebo knihu. Rozhodně jí nechybí elán ani žertovná nálada, a to i přesto, že vede život pracující penzistky. Na Osobnosti.cz jsme se podívali na to, jak výši své penze hodnotí.
Jak se staví k důchodům v ČR
Mnoho českých celebrit se nebojí vyjádřit své obavy nad českým důchodovým systémem a mnozí nemají problém přiznat výši své penze, aby poukázali, jak směšné částky někteří senioři mohou dostávat. Obzvláště v Praze pak není možné pouze z penze vyžít. Halina Pawlowská si nechce stěžovat, ale sama uvádí, že její důchod je vzhledem k tomu, kolik vydělávala a kolik co v dnešní době stojí, velmi malý. Stále je proto pracovně činná. Její důchod je totiž nižší než výše sociálního pojištění, které musí platit.
„Jsem oficiálně v důchodu a jsem oficiálně pracující důchodce, který platí vyšší sociální pojištění, než jaký dostává důchod,“ uvedla v rozhovoru pro České důchody. „Vždycky jsem slušně vydělávala, vždycky jsem platila obrovské daně a všechna povinná pojištění a z tohoto úhlu mám důchod malý. A vzhledem k současné drahotě je vysloveně malý. Na druhou stranu, řekla bych, že většina ostatních důchodců má důchod ještě mnohem nižší,“ dodala Pawlowská.
Více než chudoby se bojí samoty
Roli pracující důchodkyně si však přesto užívá, svou práci miluje a v současné době je velmi nadšená spoluprací s Českým rozhlasem Dvojkou, kde o víkendu vysílá 2 hodiny pořad Omeletky, kam si občas někoho pozve a jinak vede úvahy na nejrůznější témata. Užívá si také roli babičky, její vášní je cestování a je ráda obklopena lidmi. Po zdravotních komplikacích z minulého roku, kdy si potíže s plícemi vyžádaly několikaměsíční rekonvalescenci, to vypadá, že se znova dostává do formy.
Peníze jí nedělají starosti, mnohem větší obavy má spíše ze samoty. „Upřímně řečeno si myslím, že nejhorší pro důchodce je samota. A tak když vidím stařenky, jak si spolu povídají na židličkách před otlučenými domečky, myslím, že jsou spokojenější než babičky zapomenuté v senior zařízeních, kde je o ně sice postaráno, ale ztrácí se tam individualita a touha dál žít,“ přiznala spisovatelka.
Zdroj: Autorský text, České důchody, ČRDvojka, Instagram Haliny Pawlowské