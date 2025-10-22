Herečka Jaroslava Obermaierová se toho nebojí. Drsně se opřela do vystupování moderátorky Pavlíny Wolfové.
O herečce Jaroslavě Obermaierové je dobře známo, že se snaží sledovat dění ve světě i v naší zemi. Již dříve se nechala několikrát slyšet, že se v letošním roce netěší na nic jiného než na volby do Poslanecké sněmovny, aby se konečně situace v naší republice změnila, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. Nyní, rok před osmdesátkou, už tolik nepracuje co dříve, a tak má čas sledovat různé zpravodajské a diskusní pořady. Přiznala, že se jí nelíbí vystupování jedné z moderátorek.
Pochází ze slavné rodiny
Pavlína Wolfová je česká moderátorka a redaktorka, která se dostala do povědomí širší veřejnosti především jak reportérka pořadu Na vlastní oči a později jako moderátorka vlastní talkshow Áčko. Od roku 2020 působí v pořadu 360° na CNN Prima News. V její rodině se nachází mnoho zvučných jmen, je totiž dcerou zpěváka Petra Spáleného a herečky Pavlíny Filipovské, což z ní dělá vnučku herecké legendy Františka Filipovského.
Právě o jejím dědečkovi se nedávno zmínila i herečka Jaroslava Obermaierová, o níž se dobře ví, že pro upřímnost nejde nikam daleko. Když se jí něco nelíbí, řekne to na plnou pusu. Už několikrát se nechala slyšet, že na to má věk a co by neříkala, co si myslí. Tentokrát si vzala na paškál právě vnučku slavného herce.
Zkritizovala vnučku Františka Filipovského
„Jak už nehraju, tak mám čas sledovat zpravodajské a diskusní pořady… Spousta z těch děvenek je taková. Nedávno jsem byla na setkání na Primě. Tam je třeba ta Pavlína Wolfová. Jak ta se například chovala k Janě Bobošíkové, to se mi nelíbilo. Ať je, jaká je, nedostala vůbec možnost nic doříct,“ nechala se slyšet Obermaierová v rozhovoru pro eXtra. „Její dědeček František Filipovský by se styděl. To je děvečka taky tak nabrífovaná, jak kdo má mluvit a kdo nemá,“ dodala bez servítek. Také uvedla, že se domnívá, že je tomu tak proto, že v pořadu 360° straní premiérovi Petru Fialovi a nikoho z opozičních stran nenechají domluvit.