Dvě manželství se nevydařila, tak zkusila třetí. Zpěvačka Marie Rottrová je už devět let šťastně vdaná za obchodníka Milana Říhu.
Marie Rottrová rozhodně patří mezi ty, kteří vztahy nechtějí uspěchat a raději jdou na vše pěkně v klidu a pomalu. Své o tom ví její partner Milan Říha, který zpěvačku uháněl více než rok. Celou dobu jí nosil květiny, byl na ni milý a hodný, avšak zpěvačka zůstávala opatrná a za celou dobu ho nepustila ani jednou přes práh. Nakonec ale polevila, z kamarádství se stala láska a dnes jsou již devět let manželé.
Kdo je Milan Říha
Příběh Marie Rottrové a Milana Říhy se začal psát už v roce 2004, kdy je seznámila textařka Jiřina Fikejzová při společné večeři. Nebyla to ale žádná láska na první pohled – alespoň ne ze strany Marie. Té se totiž nelíbil Milanův zakroucený knír a navíc si ani nemyslela, že by se kdy mohla zamilovat do svého fanouška. Říha ji totiž dlouhé roky obdivoval a sbíral její nahrávky. Když se pak rozvedl, se zpěvačkou se začal vídat stále častěji, až nakonec začali randit.
Marie ale na nic nespěchala, byla trpělivá a Říhovi dávala jasně najevo, že o její srdce bude muset zabojovat. Tak se nakonec stalo a z přátelství se po roce stala láska. „Pak jsem si uvědomila, že on by mohl být ten, o koho se můžu opřít, komu můžu důvěřovat, komu se můžu svěřit, kdo mě bude mít rád. Dal mi lásku, kterou jsem dřív neměla,“ přiznala zpěvačka.
Ačkoliv je Říha o 15 let mladší, Marie v něm našla důležitou oporu a vztah, který s ním má, ji naplňuje. Po jedenáctiletém soužití, konkrétně v roce 2016, se pak společně vzali. Nešlo ale o velkolepou veselku, nýbrž skromnou a hlavně utajenou svatbu, kterou Marie přiznala až o dva měsíce později. Dodnes si jejich manželství uchovává lehkost a romantiku a oba si dělají radost drobnými pozornostmi.
Dvakrát to nevyšlo
Dříve než zpěvačka poznala svého současného manžela, byla dvakrát rozvedená. Poprvé se vdala už v jednadvaceti za hudebníka Vlastimila Kučaje, který ji hudebně nasměroval a napomohl její hudební kariéře. Manželství, ze kterého vzešli synové Vít a Martin, po devíti letech zkrachovalo. Zůstali ale v blízkém přátelském vztahu, a to už do smrti Vlastimila v roce 1997.
V roce 1987 našla svou druhou lásku – Čechoněmce Jiřího Burgesteina. O rok později se za něj vdala a nakonec se s ním odstěhovala do Stuttgartu. Ani druhé manželství ale nemělo dlouhého trvání a pár se nakonec rozvedl.
Zdroj: Autorský text, Ženy iPrima, Novinky