Marie Rottrová je vdaná za úspěšného obchodníka. Svatbu s o 15 let mladším Milanem však tajila

Fotografie Marie Rottrové
Fotografie: Nextfoto, Marie Rottrová na premiéře filmu Jarek
 Jiří Vaněk |  1. 9. 2025 |  Celebrity
Dvě manželství se nevydařila, tak zkusila třetí. Zpěvačka Marie Rottrová je už devět let šťastně vdaná za obchodníka Milana Říhu.

Marie Rottrová rozhodně patří mezi ty, kteří vztahy nechtějí uspěchat a raději jdou na vše pěkně v klidu a pomalu. Své o tom ví její partner Milan Říha, který zpěvačku uháněl více než rok. Celou dobu jí nosil květiny, byl na ni milý a hodný, avšak zpěvačka zůstávala opatrná a za celou dobu ho nepustila ani jednou přes práh. Nakonec ale polevila, z kamarádství se stala láska a dnes jsou již devět let manželé.

Kdo je Milan Říha

Příběh Marie Rottrové a Milana Říhy se začal psát už v roce 2004, kdy je seznámila textařka Jiřina Fikejzová při společné večeři. Nebyla to ale žádná láska na první pohled – alespoň ne ze strany Marie. Té se totiž nelíbil Milanův zakroucený knír a navíc si ani nemyslela, že by se kdy mohla zamilovat do svého fanouška. Říha ji totiž dlouhé roky obdivoval a sbíral její nahrávky. Když se pak rozvedl, se zpěvačkou se začal vídat stále častěji, až nakonec začali randit.

Marie ale na nic nespěchala, byla trpělivá a Říhovi dávala jasně najevo, že o její srdce bude muset zabojovat. Tak se nakonec stalo a z přátelství se po roce stala láska. „Pak jsem si uvědomila, že on by mohl být ten, o koho se můžu opřít, komu můžu důvěřovat, komu se můžu svěřit, kdo mě bude mít rád. Dal mi lásku, kterou jsem dřív neměla,“ přiznala zpěvačka.

Zdroj: Nextfoto, Marie Rottrová s manželem Milanem Říhou na křtu alba Happyendy

Ačkoliv je Říha o 15 let mladší, Marie v něm našla důležitou oporu a vztah, který s ním má, ji naplňuje. Po jedenáctiletém soužití, konkrétně v roce 2016, se pak společně vzali. Nešlo ale o velkolepou veselku, nýbrž skromnou a hlavně utajenou svatbu, kterou Marie přiznala až o dva měsíce později. Dodnes si jejich manželství uchovává lehkost a romantiku a oba si dělají radost drobnými pozornostmi.

Dvakrát to nevyšlo

Dříve než zpěvačka poznala svého současného manžela, byla dvakrát rozvedená. Poprvé se vdala už v jednadvaceti za hudebníka Vlastimila Kučaje, který ji hudebně nasměroval a napomohl její hudební kariéře. Manželství, ze kterého vzešli synové Vít a Martin, po devíti letech zkrachovalo. Zůstali ale v blízkém přátelském vztahu, a to už do smrti Vlastimila v roce 1997.

V roce 1987 našla svou druhou lásku – Čechoněmce Jiřího Burgesteina. O rok později se za něj vdala a nakonec se s ním odstěhovala do Stuttgartu. Ani druhé manželství ale nemělo dlouhého trvání a pár se nakonec rozvedl.

Zdroj: Autorský text, Ženy iPrima, Novinky

