Tereze Kerndlová měla velmi nepříjemnou nehodu na elektrické koloběžce. Ukázala tělo poseté modřinami i rozseknutý ret.

Jízda na elektrické koloběžce nedopadla dobře pro českou zpěvačku Terezu Kerndlovou. Na sociálních sítích své sledující pořádně vyděsila videem, na jehož začátku vše vypadá idylicky, dokud se v něm nezačnou střídat snímky, kde je zpěvačka pořádně potlučená. Jak jsme na Osobnosti.cz z jejího popisu zjistili, nešťastně přelétla přes řídítka a skončila dokonce i s vyraženým zubem.

Děsivé video na Instagramu

Zpěvačka Tereza Kerndlová již několik let žije ve Španělsku, kde si s manželem pořídili krásný dům nedaleko pláže. „Myslím, že Španělsko je natrvalo. Přestavili jsme to tam podle našich představ. To místo se nám hrozně líbí. Je to hned u pláže, všechno máme dostupné, takový dům tam sehnat není sranda, jen tak ho neopustíme,“ povídala v rozhovoru pro Prima Living.

Španělsko si opravdu zamilovala a také zde nedávno natáčela klipy ke svým písním. I zmíněná nehoda se stala v této zemi. Rozhodla se podělit se svými sledujícími a fanoušky o hrůzný pád, který zažila na svém iScootru, když nešťastně přelétla přes řídítka a skončila na zemi celá pomlácená. Přestože snímky jejího těla vypadají na první pohled velmi bolestivě, naštěstí situace není tak hrozná, jak se může zdát.

Sice musela navštívit nemocnici, aby ji lékaři ošetřili, ale nic si nezlomila a nemusela být hospitalizována. „Tady to ještě neví, ale brzy přeletí přes řídítka svého iScootru, rozsekne si ret, vyrazí zub, bude samá modřina, všechno ji bude bolet a bude muset odložit své nejbližší plány,“ můžete číst ve videu na jejím instagramovém profilu.

Tělo samý šrám

Skončila s rozseknutým rtem, modřinami na rukou i nohou, a dokonce si při pádu vyrazila zub, který ale, jak sama uvedla, nemá odvahu svým sledujícím ukázat. Uznává, že k pádu nemuselo dojít, kdyby byla o něco pozornější. Zároveň tak apeluje na všechny, k nimž se její video dostane, aby na sebe při podobných volnočasových aktivitách byli opatrní a obezřetní.

„Chystám pro vás něco speciálního, ale teď nemůžu ani pracovat na počítači. Byla to moje chyba, prudce jsem zabrzdila, neviděla boční cestu a trošku jsem se proletěla. Ruce jsem stihla dát před sebe, tak to dost odnesly. Poprvé jsem se podívala ve Španělsku, jak vypadá nemocnice. Nic jsem si nezlomila a svůj vyraženej zub nemám odvahu vám sem dát. Ponaučila se a dopadla jsem vlastně dobře. Tak na sebe při všech letních aktivitách dávejte bacha,“ dodala ke svému příspěvku. Její sledující jí vesměs popřáli brzké uzdravení a někteří přidali i své historky.

Zdroj: Autorský text, PrimaLiving, Instagram Terezy Kerndlové