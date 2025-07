Monika Babišová se odstěhovala z průhonické vily, která byla celá dlouhá léta pro rodinu Babišových domovem. Ale nešla daleko.

Věkový rozdíl mezi manželi Babišovými je dvacet let, ale to jim nikdy nevadilo. Kariéra Andreje Babiše však určité tření v rodině vyvolávala. Nakonec se pár domluvil, že půjde každý svou cestou. Na Osobnosti.cz nás tak zajímalo, co dnes Monika Babišová dělá a kde bydlí.

Třicet let spolu je v tahu

Po 30 letech společného života oznámili v loňském roce manželé Andrej a Monika Babišovi rozchod. Inu, to se někdy stane. Zvlášť když je ve hře vysoká politika, což rodinu nezanedbatelným způsobem ovlivňuje. Mnohé zpráva o rozchodu tohoto páru doslova šokovala – na veřejnosti působil jejich vztah stabilně.

Nicméně exmanželé oznámili na sociálních sítích, že přátelské a rodinné vztahy zůstaly i po rozchodu zachovány. „Po třiceti společných letech plných vzestupů, pádů a nezapomenutelných zážitků jsme se s Monikou rozhodli, že naše cesty se nyní rozdělují,“ uvedl tehdy Andrej Babiš na svém profilu.

Monika Babišová se přesunula do vlastní vilky

Po rozchodu musela Monika řešit nové bydlení. Zůstala však i nadále v Průhonicích, kde celé dlouhé roky rodina žila. Jen ne v původní vile, která byla jejich domovem už v době, kdy Andrej vstoupil do politiky. Přestěhovala se o několik ulic dál, a to do nového domu v takzvaném „Babišově impériu“. Jedná se o luxusní vilovou čtvrť, kterou v Průhonicích Babišova firma vystavěla, uvádí web PrimaLiving.

A Andrej Monice s novým bydlením v luxusním komplexu pomohl. Nynější domov Moniky Babišové má dispozici 5+kk a zahrnuje tři koupelny. Dům má dvě patra, terasu a poměrně velkou zahradu. Na rozdíl od původního rodinného sídla však není od sousedů oddělen vysokými ploty a zelení.

Co dnes Monika dělá

Monika se z větší části stáhla z veřejného života, i když se po boku (stále ještě) manžela sem tam objeví na některé společenské události. Nadále působí ve správní radě Nadace Agrofert a věnuje se charitativním projektům, jak píší na webu Extra. Ty jsou zaměřeny kupříkladu na pomoc matkám samoživitelkám či na prevenci rakoviny děložního čípku.

Hodně si Monika Babišová užívá cestování. Cestovala samozřejmě i dříve po boku svého manžela, ale to se velmi často pojilo s pracovními a společenskými povinnostmi. Nyní se jí v padesáti letech otvírá nová životní etapa. A tak za doprovodu svých dětí, dcery Vivien a syna Frederika, ale třeba i party přátel vyráží do Dubaje, na Mauricius nebo do Itálie. Se svými fanoušky se o tyto své zážitky neváhá podělit na svých sociálních sítích.

