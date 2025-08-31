Tereza Kerndlová pendluje mezi třemi domovy a když netráví čas v pražském bytě, zaletí si do svého domu ve Španělsku.
Tereza Kerndlová si doslova žije jako ve snu. Když si chce odpočinout od rušné Prahy, vyrazí za rodiči na klidný statek na Moravě. No a když se jí nezamlouvá počasí v Česku, může nasednout do letadla a letět do domu, který má ve Španělsku. Jak sama ale popisuje, jejím domovem je stále ten v Praze.
Pendluje mezi třemi domovy
Tereza Kerndlová vyrůstala v Žernovníku, kde její rodina tenkrát zrekonstruovala starý statek a právě ten se stává jejím útočištěm, když si chce odpočinout od rušné Prahy. To, kde zrovna pobývá, ale samozřejmě záleží na koncertech a na pracovních povinnostech. Většinu času pak právě kvůli nim tráví v Praze, kde má s manželem Reném Mayerem byt na Vinohradech.
„Musím říct, že zdejší lokalita je pro mě absolutně nejvýhodnější. I kdybychom někdy v budoucnu pořizovali nový byt, zase by byl někde na Vinohradech,“ prozradila tenkrát zpěvačka, která je s lokalitou nadmíru spokojená. No a když zrovna nemá práce nad hlavu, má klid od práce a nezamlouvá se jí počasí v Česku, míří pak především v zimě do Španělska, kde si s manželem pořídila dům.
Vybrat ho ale nebylo vůbec snadné a jak sama Tereza prozradila, s manželem jim to trvalo více než osm let. Za to čekání to ale rozhodně stálo – pár si totiž nakonec pořídil dům, který byl přesně podle jejich představ. Ten přitom musel splňovat jednu zásadní podmínku – musel se nacházet v první linii u moře.
Vztah, který trvá už téměř čtvrtstoletí
Tereza je se svým manželem Reném už více než 20 let a stále jsou oba velmi šťastní a spokojení. Poznali se tenkrát v pražské kavárně, kde se křtil kalendář Josefa Klíra. To bylo ještě v době, kdy byla Tereza součástí skupiny Black Milk. Okamžitě se do sebe zakoukali, René přijel dokonce i ke Kerndlovým na Moravu na Nový rok a o tři měsíce později už spolu pár bydlel. Pro někoho to může být extrémně uspěchané, pro ně to byl však krok, který se jim zaručeně vyplatil.
Pár se vzal v roce 2013, tedy po devítiletém vztahu. Jak sami ale popsali, svatba pro ně nebyla tak důležitá a proto častokrát i zapomenou na své výročí. To pro ně totiž není až tak důležité – to nejdůležitější je to, že je jim společně dobře. „Mně nic neschází, já jsem úplně v pohodě, úplně šťastná. Dokážeme spolu i pracovat,“ popsala tenkrát Tereza pro iDnes.