Ačkoliv o rodině mluví jen výjimečně, přiznala, že syn Samuel ji před čtyřmi lety udělal babičkou. Partnerku svého syna si Tereza oblíbila a svou novou roli přijala s nadšením i pokorou.
Na rozdíl od své slavné maminky se Samuel drží v ústraní. Brodská ho od dětství chránila před bulvárem, a proto je jeho život pro veřejnost velkou neznámou. Se svou partnerkou je však už 13 let a Tereza Brodská s ní velmi dobře vychází, dokonce se dříve společně objevily na několika akcích. Na Osobnosti.cz jsme každopádně zaznamenali, že z oblíbené herečky je už čtyři roky babička.
Z herečky babičkou
Čas běžel a Samuel se svou partnerkou Luisou Bělohlávkovou přivítali na svět dceru. Pro Terezu to byl velký životní okamžik. „Ano, jsem babička. Máme to nejkrásnější a nejmilejší miminko,“ přiznala s hrdostí, i když další detaily si nechala pro sebe. Stejný porodník, který před lety pomáhal Brodské přivést na svět Samuela, asistoval i při porodu její vnučky, uvádí Blesk. Symbolicky se tak příběh rodiny uzavřel do pomyslného kruhu.
Tehdy v roce 2021 přiznala, že devět měsíců tajila těhotenství své snachy. „Pro mě to bylo opravdu peklo, protože já se na roli babičky dlouho těšila,“ řekla tehdy. I její kolegové ze Slunečné tehdy věděli, že se blíží velká novina, ale herečka si přála nechat si radost chvíli jen pro sebe a své nejbližší. Jakmile zprávu pustila ven, strhla se lavina gratulací od fanoušků i přátel. Brodská navíc veřejně poděkovala profesorovi Antonínu Pařízkovi, který byl u jejího porodu a později také u porodu její snachy. „Jsi prostě nejlepší,“ napsala dojemně na sociální sítě.
Lavina gratulací a vděčnost porodníkovi
A jak si svou babičkovskou roli užívá? „Dlouho jsem se na to těšila. Jsem ráda, že jsem relativně mladá babička, nemám žádné endoprotézy, takže s vnučkou ještě můžu běhat. Budou jí tři roky a je s ní strašná sranda. Moc se mi líbí, jak ji syn a snacha vychovávají. Není nic, co bych jim vytkla, ale i kdyby něco bylo, tak bych jim to stejně nikdy nevytkla, protože prarodiče rodičům do výchovy nemají mluvit,“ svěřila se loni v rozhovoru pro Novinky.
Zároveň vysvětlila, že syn se snachou nechtějí, aby o vnučce příliš mluvila, a rozhodně ji nechtějí ukazovat třeba na sociálních sítích, pro což má sama Brodská pochopení. Přiznala také, že jako babička si užívá čas s vnučkou naplno. „Když jsem vychovávala syna, byla jsem víc úzkostná, možná až k neprospěchu věci. Dneska si říkám, že jsem mohla být bezstarostnější a víc si to užívat jako teď. Ale už se stalo a celkově bych řekla, že jsem syna nakonec vychovala moc hezky,“ dodala.
Zdroj: Autorský text, Blesk, Blesk, Facebook Lucie Bělohlávková, Novinky