Smutný odchod herce Vlastimila Brodského zasáhl v roce 2002 rodinu i veřejnost. Dcera Tereza se s tím vyrovnávala dlouhé roky.
Když 20. dubna 2002 přišla zpráva, že se Vlastimil Brodský zastřelil na zahradě své chalupy ve Slunečné u České Lípy, byl to šok. Zasáhlo to i mnoho jeho kolegů a podobně šokovaní byli i sousedé, kteří slavného herce brali spíše jako „jednoho z nich“ než jako nějakou filmovou hvězdu. Jen málokdo tehdy uvěřil, že by muž známý svým černým humorem a nadhledem skutečně dobrovolně a sám odešel ze světa. Na Osobnosti.cz jsme se podívali na to, jaký vliv měla událost na jeho dceru Terezu.
Poslední večer a naplánovaný konec
Herec dlouhodobě trpěl zdravotními problémy. Po mozkové mrtvici bojoval s neustálou únavou a bál se, že jednoho dne skončí jako nemohoucí a budou o něj muset pečovat druzí. „Strašně ho zasáhlo, když se Stellou Zázvorkou navštívili v nemocnici pana Horníčka a viděl tu bezmoc člověka, který musí být odkázaný na ostatní,“ popsala pro Showtime Brodská.
Ironií osudu strávil Brodský poslední večer s přáteli, se kterými se normálně bavil a smál, jako kdyby bylo všechno v nejlepším pořádku. Druhý den už ale jeho dcera Tereza obdržela bolestnou zprávu. „Propadla jsem panice, že jsem tatínka vůbec neznala. Dala bych bývala ruku do ohně za to, že ho nikdy nenapadne něco takového udělat,“ uvedla pro Aha!.
Pohřeb a napětí se sousedy
Rodina chtěla mít pohřeb jen v úzkém kruhu blízkých, jenže na poslední rozloučení přišly stovky lidí. Přísná bezpečnostní opatření, bodyguardi a policisté působili v očích sousedů až sprostě. Konflikt pak vyvolal i samotný hrob. Brodský si přál jednoduchý kámen porostlý mechem, ale sousedé mu z úcty postavili velký dřevěný kříž. Když ho děti odstranily, vyvolalo to v obci konflikt a kříž se na hrob znovu vrátil.
Další ránu vztahům zasadilo, když rodina krátce po pohřbu prodala hercovu chalupu. Pro Slunečnou šlo o symbolické místo, proto obyvatelé nesli demolici staré roubenky velmi špatně. Tereza přiznala, že do vesnice nejezdí vůbec ráda. Bolestná místa jí připomínají otcovu smrt.
Sebevraždy v Česku
Sebevraždy jsou v Česku stále vážným problémem. Podle statistik jejich počet stoupá. Jen loni zemřelo vlastní rukou více než 1 300 lidí a čísla se podle odborníků mohou i dále zvyšovat. Co je zvláštní, je to, že se to netýká jen starších lidí, kteří často bojují se samotou a nemocemi, ale bohužel i mladší generace zatížené tlakem moderní doby.
Odborníci zdůrazňují, že varovné signály se nesmí podceňovat. Změny v chování, uzavírání se do sebe, náhlé rozdávání osobních věcí nebo řeči o marnosti života mohou být voláním o pomoc. Pokud někdo ve vašem okolí působí tak, že by mohl uvažovat o sebevraždě, je důležité s ním mluvit, nenechat ho samotného a vyhledat odbornou podporu, ať už psychologa, krizovou linku nebo praktického lékaře. K dispozici je také zdarma anonymní nonstop linka 116 123.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, AhaOnline, CNNPrimaNews, Blesk, ČSÚ