Letošní udílení britských uměleckých cen BAFTA se muselo obejít bez jejich prezidenta, prince Williama. Ten dal přednost rodinné dovolené v Karibiku.

Obvykle se udělování cen BAFTA neobejde bez přítomnosti prince Williama. Letos je však všechno jinak. Rodina i s třemi dětmi trávila tento čas na dovolené, na svém oblíbeném tropickém ostrově Mustique v Karibiku. Tentokrát dali přednost písečným plážím a moři. Osobnosti.cz se podívaly mimo jiné na to, co rodinu na této destinaci láká.

Porušili pravidlo a letěli společně

Princ a princezna z Walesu se letos 16. února nezúčastnili předávání cen BAFTA, přestože je princ William prezidentem organizace. Vystřídal lorda Attenborougha jako 5. prezident Britské akademie filmového a televizního umění (BAFTA) v roce 2010. Tento prezidentský úřad je dosud nejvýznamnějším čestným jmenováním prince Williama ve světě umění.

Letos však po nedávném lyžařském výletu namísto udílení cen zvolil tropický ráj na oblíbeném, 6 400 km od Londýna vzdáleném ostrově Mustique, který britská královská rodina pravidelně navštěvuje již řadu let, jak uvádí People. Fanoušci královského páru, především princezny Kate, byli zklamáni. Spatřit princeznu na červeném koberci v nádherné róbě po jejím několikaměsíčním boji se zákeřnou rakovinou bylo něco, nač se všichni nedočkavě těšili.

Má se také za to, že celá rodina podnikla cestu stejným letem British Airways, a to navzdory protokolům určujícím, že princ William a jeho děti, včetně prince George, by měli letět odděleně, aby se v případě tragického incidentu vyhnuli ústavní krizi. Nic takového se však naštěstí nestalo a dovolená, k níž se připojila i princeznina matka Carole Middleton, proběhla bez sebemenšího problému.

Proč na Mustique? Má to svůj důvod

Mustique je vyhrazený ostrov v Karibiku, jejž vlastní soukromá společnost a je známý pro svůj exkluzivní zákaz přítomnosti novinářů a fotografů. Nemají vůbec dovoleno zůstat na ostrově, aby byla zachována jeho diskrétní pověst. Navíc je zde při pobytu VIP osobností zavedena bezletová zóna, takže se relaxující lidé nemusí obávat přeletu všetečných dronů, jak uvádí web Travel+Leisure. To přesně Williamovi a Kate vyhovuje, protože si rádi udržují své soukromí.

Na ostrově najdete pouze jeden malý hotel, návštěvníci musí buď vlastnit jednu z asi stovky vilek, nebo být pozváni k pobytu v některé z luxusních rezidencí. Britská královská rodina je historicky spojena s tímto místem. Princezna Margaret jej pravidelně navštěvovala, stejně jako královna Alžběta II. a princ Philip v letech 1966, 1977 a 1985.

Zdroj: Autorský text, People, Travel+Leisure