Simona Stašová si své soukromí bedlivě střeží, nicméně nenápadně přiznala, že po svém boku partnera má.

Herečka Simona Stašová kolem sebe vždy rozdává úsměv a radost, její pozitivní přístup je téměř nakažlivý, a to i přesto, že k ní život nebyl vždy přívětivý, především na poli lásky. Za svůj život byla třikrát vdaná, ale na Osobnosti.cz musíme připomenout, že bohužel ani jedno manželství neslavilo úspěch. Herečka však na lásku nezanevřela a na otázky, jak to má s muži, potvrdila, že je po jejím boku vždy někdo, kdo ji drží za ruku.

Herečka byla 3x vdaná

Prvním manželem Simony Stašové byl herec Pavel Trávníček, který se ve svém mládí proslavil především rolemi krásných princů. V reálném životě však manželství Trávníčka a Stašové žádná pohádka nebyla, jak uvedla sama herečka, a po 5 letech se rozvedli. „Bylo to takové herecké manželství. Vždycky se jeden z té dvojice stane takovým malinko dominantním a začne tomu druhému řídit život, co by měl hrát, co by neměl brát a tak. To je velká chyba. Zkazilo se to asi mojí vinou, ale bylo to hezké období a nelituji toho,“ vyjádřil se podle PrimaŽeny Trávníček.

Od Trávníčka pak Stašová přešla k italskému profesorovi italštiny a dějin umění Eusebiu Ciccottinovi, s nímž strávila v manželství dlouhých 8 let a společně přivedli na svět syna Marka. Bohužel i v tomto případě manželství skončilo rozvodem. Ani napotřetí jí pak štěstí nepřálo, jelikož i následující manželství ztroskotalo. Herečka se provdala za herce Pavla Skřípala, s nímž má syna Vojtěcha. Po několika letech se však rozvedli.

V lásku stále věří

Někdo by si řekl, že další pokusy o úspěšné vztahy po 3 rozpadlých manželstvích herečka vzdá, ale ona sama nikdy na lásku nezanevřela. Nicméně je poučena a v posledních letech si své soukromí střeží více než kdy dříve. Sama přiznává, že bez muže úplně žít neumí a ani nechce, vždy je po jejím boku někdo, kdo ji drží za ruku a je jí oporou, což značí, že partnera má. Nicméně nikdo neví, o koho se jedná.

Tajit informace ze svého osobního života se jí daří především i díky tomu, že se odstěhovala z Prahy pryč a nyní vítá klid a pobyt v přírodě na své chalupě, kde trvale žije, jak uvádí CNN Prima News. Dva byty v Praze přenechala svým synům. Přestože Simoně Stašové nevyšlo ani jedno manželství, na co může být skutečně pyšná, je její rodina. Má krásné vztahy se svými syny a taktéž i se svou maminkou, herečkou Jiřinou Bohdalovou, s níž je v kontaktu každý den i několikrát.

Zdroj: Autorský text, PrimaŽeny, Expres, CNN Prima News, Blesk