Tereza Hlůšková se díky své kauze stala široce známou, v pákistánském vězení měla strávit přes osm let. Bohatě jí stačily čtyři. Teď píše novou kapitolu svého života.

Čtyři roky strávila v Pákistánu, kde čelila otřesným podmínkám ve vězení. Po celou dobu tvrdila, že je nevinná. Nakonec Terezu Hlůškovou dostal z vězení renomovaný právník, který poukázal na procesní pochybení. V České republice je Tereza už téměř tři roky a dává si život do pořádku. Na sociálních sítích jsme teď v redakci Osobnosti.cz zaznamenali, že se se svými sledujícími podělila o velkou novinku.

S partnerem vstupují do nové etapy života

Tereza Hlůšková, jejíž „pašeráckou kauzu“ sledoval celý národ, se na sociálních sítích pochlubila radostnou novinkou. „Trošku jsem se prohla, aby vyniklo břicho, 15tt,“ píše u fotografie, na které se zvěčnila s rukou na rostoucím bříšku. Ukázala také fotografii z ultrazvuku a nenechala tak nikoho na pochybách, že se už brzy jako rodina rozrostou.

Jejím partnerem a otcem miminka je fotbalista Marián Kovář, se kterým jsou ve vztahu od roku 2022. V témže roce se také Tereza vrátila po několika letech strávených v pákistánském vězení zpět do České republiky a začala tu novou kapitolu svého života. Tentokrát snad tu šťastnější. Asi jen málokdo si umí představit, jak strašné podmínky panují v pákistánských věznicích. Ještě hůře je však musela nést mladá Češka zvyklá na úplně jiné standardy.

Její knihu si čtenáři pochvalují

Když ji v roce 2018 chytili na letišti v Láhauru s téměř devíti kilogramy heroinu v kufru, její život se obrátil vzhůru nohama. Po celou dobu tvrdila, že je nevinná a o drogách v kufru neměla ponětí. Nebylo jí to však nic platné. Pracovní cesta na focení se změnila ve čtyři roky utrpení. A to si ještě mohla gratulovat, protože původní rozsudek ji poslal do vězení na 8 let a 8 měsíců. Později se jejího případu ujal jeden z nejlepších pákistánských právníků Sajf ul Malú. Ten podle serveru Hlídací Pes vystavěl obhajobu na procesních pochybeních kvůli špatně odvedené práci celníků i možné manipulaci se vzorky z letiště.

Soud mu nakonec dal za pravdu a v listopadu 2021 byla Tereza osvobozena. Na návrat domů si však musela počkat ještě několik měsíců. O svém pobytu v pákistánském vězení vydala Hlůšková knihu Velmi osobní zpověď, která se u čtenářů setkala s kladným přijetím. Její silný příběh fascinuje dodnes a lidé už jí přejí jen to nejlepší. „Gratuluji, jsi krásný příklad toho, jak z úplných sr***k může mít člověk zase krásný život. Inspirativní. Jen to nej do života tobě i mimču,“ vzkazuje Tereze jedna z komentujících.

Zdroj: Autorský text, HlídacíPes, Instagram Terezy Hlůškové