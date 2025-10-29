Milan Peroutka byl dlouhou dobu idolem mnoha žen, pak ale překvapil nečekaným coming outem a dnes žije se svým manželem Dominikem.
Herec a zpěvák Milan Peroutka (35) patří mezi nejznámější tváře mladší herecké generace. Ačkoliv mu je teprve 35 let, objevil se už v desítkách seriálů a do srdcí televizních diváků se zapsal už například v roce 2006, kdy se objevil v epizodách známých seriálů jako Horákovi a Ordinace v růžové zahradě. Pochopitelně si získával i velkou pozornost žen a v minulosti s nimi dokonce randil – dnes však jeho srdce patří muži, se kterým plánuje dítě.
První láska a bolestivý konec
Jeho vůbec první velký vztah se pojí s herečkou Michaelou Tomešovou (34). Společně tvořili pár šest let, přičemž veřejnost vnímala jejich partnerství jako pevné. Jenže skutečnost byla trochu jiná a jejich vztah nakonec skončil. Za jejich rozchodem nakonec stála nevěra, které se dopustila právě herečka Tomešová. Paradoxně to však nebyl on, kdo herečku ohledně nevěry konfrontoval, ale jeho maminka s babičkou.
Sama herečka v podcastu Agáta a Ornella prozradila, že si ji obě zmíněné ženy měly postavit takzvaně na kobereček a dotazovat se, jak dlouho to už trvá a s kým. Ty pak zřejmě veškeré informace předaly právě Peroutkovi a ten se následně s herečkou rozešel. Tím zároveň skončilo jejich přátelství a dlouhých 7 let se následně neviděli a ani spolu nekomunikovali.
Po rozchodu se Peroutka ohledně svého osobního života moc nevyjadřoval a před médii se spíše stáhl do ústraní. Je jisté, že mu rozchod a tato velká zrada dost ublížily, a tak se otázkám na vztahy většinou vyhýbal. Tak tomu bylo až do roku 2023, kdy oznámil, že se v Chateau Mcely oženil s o osm let mladším Dominikem Roubínkem (27).
S partnerem by chtěl miminko
Zajímavé je, že spousta lidí o tom, že je gay, neměla ani tušení – včetně jeho maminky. „Milda to vyřešil tak, že nám to nikdy neřekl. On to má opravdu zvláštně, takže o tom nikdy nemluvil. Potom jsme nějak zjistili, že tam je muž a prostě to tak bylo. Brala jsem to normálně, jako žádný problém. Hlavně aby byl spokojený,“ prozradila maminka známého herce pro iDnes.
Peroutka se zároveň netají tím, že by chtěl vztah se svým manželem Dominikem posunout ještě na vyšší úroveň. „Že bychom se nebránili dítěti, tak to nepochybně. Ano, objevila se na tohle téma série článků. Přitom já to bral jako normální věc,“ prozradil tenkrát herec pro magazín Lifee. Více ale situaci ohledně dítěte nerozebíral, myšlenka na rodinu je zatím pouze ve fázi spekulování a rozmýšlení.