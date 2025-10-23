Prezident Petr Pavel žije jako skromný člověk. Bydlí v rodinném domku ve vsi se 300 obyvateli. S některými z nich si tyká a chodí s nimi na pivo.
Prezident Petr Pavel sice zastává jeden z nejdůležitějších postů v naší republice, jeho životní styl se tomu však vůbec nepodobá, jak nám v redakci Osobnosti.cz neuniklo. Bydlení i zájmy má jako každý druhý člověk a možná proto ho většina občanů tolik miluje. Je totiž důkazem toho, že s vysokou funkcí nemusí být vždy spojován luxus a obrovské haciendy. Domov našel v malé obci Černouček.
Odešel za klidem
Přestože má prezident České republiky své povinnosti v hlavním městě, kde má k dispozici Lumbeho vilu na pražských Hradčanech, dává přednost bydlení v malé obci se 300 obyvateli v blízkosti Roudnice nad Labem. Petr Pavel našel domov v malé vísce jménem Černouček, která se nachází poblíž hory Říp. Panuje zde klid a pohoda, dobře zde funguje komunita obyvatel, všichni se dobře znají a schází se na pravidelných vesnických akcích. Někteří si s prezidentem dokonce tykají a zajdou na pivo.
Petr Pavel si zde postavil rodinný domek s jemně oranžovou fasádou a s cihlovým obložením kolem oken a vstupních dveří. Zahrada je dobře udržovaná a terasa svádí k letnímu posezení u dobrého jídla a pití. Nic okázalého, nic, co by výrazně upoutalo pozornost kolemjdoucích. Nic z toho nepoukazuje na to, že by zde měl žít člověk tak významné funkce.
Ztráta soukromí
Ačkoli se ale může zdát, že prezidentský pár nemusí na takovém místě s tak úžasnými sousedy nic trápit, pravdou je, že sídlo jejich domova je veřejnosti dobře známé a někteří z jejich příznivců skutečně cíleně vyráží na výlety kolem jejich domu v naději, že prezidenta a jeho manželku zahlédnou. Sice se stále snaží udržet si své soukromí, je to ale velmi těžké, jak si postěžovala i první dáma.
„Toho se chci nadále držet navzdory tomu, že mám dneska vlastně tři domácnosti. Jednu tady, kde teď bydlíme (myšlena Lumbeho vila), dřív jsem bydlela na internátě, tak často vtipkuji, že tu máme trošku hradní internát. Pak máme dům, ve kterém jsme bydleli předtím, v Černoučku pod Řípem. A ještě do třetice chaloupku, kterou mám po svých předcích. Pořád se v nich snažím soukromě fungovat, ale opravdu je ta ztráta soukromí velká,“ posteskla si Eva Pavlová pro Blesk.
