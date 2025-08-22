Herec James Van Der Beek, hvězda kultovního seriálu Dawsonův svět, bojuje s rakovinou tlustého střeva. Apeluje na důležitost prohlídek.
V naší redakci Osobnosti.cz jsme si všimli, že se Herec James Van Der Beek v otevřených rozhovorech opakovaně vrací k tomu, jak snadno člověk přehlédne signály těla. Přestože se udržoval ve skvělé kondici, otužoval se a pravidelně sportoval, odhalili mu lékaři loni na podzim kolorektální karcinom ve 3. stádiu.
První příznaky se nesmí podcenit
„Byl jsem zdravý. Otužoval jsem se, byl jsem v úžasné kardiovaskulární formě, a přesto jsem měl rakovinu ve 3. stádiu a neměl jsem o tom ani tušení,“ přiznal herec pro web Healthline. Van Der Beek připustil, že změny ve stolici připisoval kávě a nevěnoval jim větší pozornost. Jenže právě nenápadné změny bývají jedním z klíčových signálů. „Screening nám dává šanci odhalit problémy včas, často ještě předtím, než se člověk začne cítit nemocný, a to může mít zásadní význam,“ uvedla lékařka Erica Barnell pro Fox News.
Podle odborníků mohou být příznaky kolorektálního karcinomu velmi různorodé, od únavy, poklesu hmotnosti a ztráty chuti k jídlu až po krev ve stolici nebo bolesti břicha. Profesor Eitan Friedman vysvětluje, že právě změny v pravidelnosti a podobě stolice patří mezi nejčastější varovné signály.
Velice důležitá je prevence
Význam prevence podtrhuje i fakt, že doporučená věková hranice pro pravidelná vyšetření byla v USA i Evropě snížena z 50 na 45 let. Důvodem je stoupající počet pacientů s časným nástupem kolorektální rakoviny. Překvapilo nás, že podle amerických statistik se počet případů u lidí pod 50 let za posledních dvacet let dokonce zdvojnásobil. To jen potvrzuje, že vyšetření by se rozhodně neměla odkládat.
Van Der Beek dnes říká, že kdyby to věděl dříve, mohl se vyhnout diagnóze v pokročilém stádiu. S diagnózou se herec rozhodl bojovat aktivně. Zařadil ketogenní dietu, více medituje, cvičí jógu a naučil se vnímat hodnotu odpočinku. Velkou oporou je mu také rodina. Šest dětí přijalo tátovu nemoc statečně a stalo se pro něj zdrojem síly. „Když jim řeknete, co se děje, a vysvětlíte jim, jak k situaci přistupujete, vidí to a cítí to. Vaše cesta je i jejich cesta,“ svěřil se Van Der Beek.
Rakovina tlustého střeva je zprvu nenápadná
Kolorektální karcinom patří mezi nejčastější zhoubná onemocnění, přičemž velkou část případů lze odhalit včas díky jednoduchému vyšetření, a to kolonoskopii. Ta dokáže nejen odhalit, ale často i okamžitě odstranit přednádorové polypy. Podle odborníků tak může včasná kontrola zachránit život. Bohužel, k tomuto vyšetření má spousta lidí předsudky, nebo se stydí, a tak se na něj neobjedná, jenže to je velká chyba.
Rakovina se přitom nevyhýbá ani zdánlivě zdravým lidem jako sportovcům, nekuřákům či těm, kteří žijí zdravě. Proto je důležité nezanedbávat prohlídky a nepodceňovat varovné signály, i když se zdají být banální.
Zdroj: Autorský text, FoxNews, Healthline, Instagram Jamese Van Der Beeka