Dlouhé roky o tom nikdo nevěděl. Rudolf Hrušínský, oblíbený herec a představitel Vlastimila Peška z Ulice, prozradil, že s manželkou Evou už pětadvacet let netvoří pár.
Hrušínský patří mezi herce, kteří si své soukromí hlídají s mimořádnou pečlivostí. O to víc překvapilo, když po letech promluvil o svém osobním životě, jak jsme na Osobnosti.cz zaregistrovali. Už dlouhé roky totiž žije s družkou Helenou. Eva Hrušínská, jeho manželka, byla uznávanou právničkou a odbornicí ve svém oboru, jejich cesty se ale rozešly už dávno. Herec o ní přesto mluví s respektem.
Život mimo kamery
Jak se zdá, dnes žije Hrušínský klidněji. Po boku má partnerku Helenu, o které se mluvilo už dříve. Poznali se v Plané nad Lužnicí, místě, které má pro něj hluboký význam. Právě zde se seznámili jeho rodiče a jeho otec, legendární herec Rudolf Hrušínský starší, tu před dlouhými lety postavil rodinnou chalupu. Pro herce je to útočiště, kde nachází klid, čas na přemýšlení i místo pro své oblíbené rybaření.
V posledních měsících se o něj fanoušci báli. Po několika zápalech plic skončil v nemocnici a jeho stav byl vážný. Dnes už je ale doma a podle svých slov se cítí mnohem lépe. „Je mi mnohem líp, už neležím, mám chuť k jídlu a dobírám antibiotika,“ řekl pro Nedělní Blesk Hrušínský. Zároveň se otevřel právě i ohledně svých vztahů. „S manželkou už pětadvacet let nežiju, má dávno svůj život. Jsem s družkou Helenou, která se teď o mne pečlivě stará tady u mě v domě na Karlíku,“ uvedl.
Láska, která přinesla klid
Helena, žena, se kterou nyní žije, mu pomáhá zvládat i ty těžší dny. Je mu tichou oporou, nevyhledává pozornost a drží se v ústraní. Možná i proto jejich vztah vydržel tak dlouho, bez bulváru, bez skandálů, s respektem a klidem. A právě ten klid je to, co herec po všech letech hledal nejvíc.
Rudolf Hrušínský ml. působí na první pohled uzavřeně, ale jeho fanoušci v něm vidí především pokoru a lidskost. I když život přinesl zvraty, zůstal věrný svému povolání i hodnotám. Zařídil se podle sebe, pracuje, i když mu lékaři doporučují zvolnit. „Ještě mám dost sil na to, abych tu jako Pešek byl dalších pětadvacet let. V Ulici nekončím,“ nechal se herec slyšet. Po boku Heleny je spokojený, a jak sám říká, konečně má pocit, že všechno je přesně tak, jak má být.
