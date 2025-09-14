Za knírem a nakažlivým smíchem ukrýval bolest. I když si toho Pavel Zedníček v životě dost vytrpěl, dokázal ostatním vykouzlit úsměv.
Pavel Zedníček je pro většinu lidí zosobněním dobré nálady a humoru. Sám si toho však v životě musel dost vytrpět. Za desítky let kariéry se stal jedním z nejznámějších českých herců a moderátorů, zároveň ale bojoval s těžkými životními zkouškami, ačkoli by to na něm nikdo nepoznal. Na Osobnosti.cz jsme se podívali na některé úspěchy i těžkosti, které ho během let potkaly.
Cesta z kovárny na jeviště
Narodil se 1. listopadu 1949 na vesnické kovárně v Hošticích-Herolticích. Rodiče sice nebyli profesionální umělci, ale hráli ochotnické divadlo, a tak už jako chlapec prodával vstupenky a sem tam si zkusil drobnou roli. Přesto se nejprve vydal jinou cestou. Vystudoval kožařskou průmyslovku. Jenže herectví v něm hlodalo, a tak se přihlásil na brněnskou JAMU.
Přijímací komisi úplně odzbrojil svou spontánností, sehrál Švejka a recitoval humorné úryvky. „Bylo to štěstí, protože jsem tam potkal takové kámoše, jako je Mirek Donutil, Svatopluk Skopal, Karel Heřmánek, Jana Švandová, Eliška Balzerová a další úžasné kolegy. Štěstí bylo i v tom, že jsme společně odešli hrát do Činoherního studia v Ústí nad Labem, kde byl výborný režisér. Štěstí bylo, když jsme s Karlem Heřmánkem zakládali divadlo Na Zábradlí,“ řekl pro PrahaIN.
Role a radosti i strasti v soukromí
Brzy se stal tváří filmů i televizních seriálů, od sympatického kriminalisty v Malém pitavalovi z velkého města přes bodrého sanitáře Fandu v Sanitce až po potrhlého tatínka v rodinných komediích. Televizní diváci si ho zamilovali také díky zábavním pořadům. Dvanáct let uváděl legendární Kufr, kde s lehkostí improvizoval a rozdával radost. Na Nově pak kraloval pořadu Ptákoviny.
V roce 1983 se oženil s tanečnicí Taťánou Staudacherovou a vyženil její dceru Lucii. Ta si dokonce vzala i jeho příjmení a vztah spolu měli moc hezký. Přestože ji Pavel Zedníček nikdy oficiálně neadoptoval, přijala ho jako otce celým srdcem. Po rozvodu v roce 2001 se však vztah s Lucií na dlouhou dobu přerušil. Až časem dokázali znovu najít cestu k občasným rozhovorům. Novou životní rovnováhu přineslo Zedníčkovi manželství s Hanou Kousalovou, s níž nejen cestuje, ale i provozuje malé bistro v centru Prahy.
Zlomovým okamžikem byla smrt jeho synovce Jakuba. Talentovaný herec a moderátor zemřel tragicky v noci na 1. ledna 2018 při dopravní nehodě na dálnici D1. Zedníček v něm viděl pokračovatele rodu i blízkou duši. Často na něho myslí i dnes.
Zimní silnice nejsou hra
Právě Jakubova nehoda ukazuje, jak zrádné jsou zimní cesty. Ledovka, snížená viditelnost a únava řidiče mohou během několika sekund způsobit tragédii. Statistiky dlouhodobě potvrzují, že leden a únor patří k nejrizikovějším měsícům.
Každý řidič by měl zvážit, jestli je cesta opravdu nutná. Pokud ne, je bezpečnější zůstat doma. Kdo vyjet musí, měl by se připravit – zimní pneumatiky, dostatečná rezerva času a především maximální soustředění. Chyba, která by v létě skončila škrábancem, může v zimě znamenat nevratné následky.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, Super, Blesk, PrahaIN, BezpečnéCesty, Instagram Pavla Zedníčka