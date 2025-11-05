Herec Martin Dejdar chtěl mít ze syna profesionálního hokejistu. To nevyšlo, ale i tak na něj může být pyšný. Vybudoval milionový byznys.
Herec Martin Dejdar je hrdým otcem dvou dětí, dcery Sáry a syna Matěje. V rodině panují idylické vztahy, jak nám v redakci Osobnosti.cz neuniklo, a herec na své děti a manželku, s níž je přes 30 let, nedá dopustit. Ze syna chtěl mít profesionálního hokejistu, ale zranění bohužel jeho kariéru přerušilo. Dnes je úspěšným obchodníkem.
Hokej pověsil na hřebík
Herec Martin Dejdar žil mnoho let na Floridě, kam se s rodinou odstěhoval nejen kvůli novým zkušenostem pro své děti a možnostem naučit se jazyky, ale i kvůli šikaně jeho syna, který trpěl slavným příjmením. V Americe měl našlápnuto na dráhu profesionálního hokejisty, ale bohužel jej zasáhlo zranění zad, které jeho plány překazilo. Matěj i jeho tatínek však hokej milují i nadále a zahrají si ho společně alespoň rekreačně.
Matěj tak musel začít přemýšlet o své budoucnosti trochu jinak. Když se rodina vrátila, i kvůli finančním důvodům, zpět do Česka, Matěj si vyzkoušel profesi svého otce a zahrál si v několika filmech. Co ho ale bavilo nejvíce, byl projekt slovenské produkce Dejdoši na cestách. „Tohle putování s tátou po Slovensku mě hodně bavilo, kdyby to bylo u nás nebo v jiné zemi, hned bych do toho zase šel,“ pochvaloval si Matěj v rozhovoru pro Blesk.
Úspěšný obchodník
Matěj se ale nakonec prosadil jako úspěšný podnikatel. Zřejmě by nikdo nečekal, že jeho živobytím bude vlastní společnost vyrábějící a prodávající parfémy se jmény slavných osobností. Zároveň ale založil developerskou firmu společně se svým kamarádem specializující se na výstavbu domů na Bali.
To ale pořád není všechno. „Vytvoříme projekt, postavíme a prodáme, opravdu si nemohu stěžovat. Momentálně tam žádný barák nemáme, vše je prodané. Nově jsem se ještě pustil do pronájmu soukromých letadel a zajištění VIP servisu na místa, kam se běžný člověk nedostane,“ dodal Matěj. Pokud tedy chcete získat jedinečný zážitek už ze samotné cesty, Matěj vám zařídí luxus, o kterém jste jen snili.
