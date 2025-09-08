|

Jak žijí manželé Dykovi: Vlastní luxusní byt za 14 milionů a chalupu na Šumavě

Fotografie Vojtěcha a Tatiany Dykových
Foto: Nextfoto, Vojtěch Dyk a Tatiana Dyková na premiéře filmu Grand Prix
 Jana Paličková |  8. 9. 2025 |  Celebrity
Z Vojtěcha Dyka je pomalu realitní magnát. S manželkou Tatianou Dykovou vlastní luxusní byt na pražských Vinohradech, zároveň je majitelem několika pozemků v jižních Čechách.

Tatiana Dyková a Vojtěch Dyk jsou jedním z mála slavných párů, kteří ještě neutekli ruchu velkoměsta a zůstali věrni Praze. Ovšem své letní sídlo, kde mohou užívat klidu a přírody, si přece jen pořídili. Kromě luxusního bytu v jedné z nejhonosnějších pražských čtvrtí vlastní i chalupu na Šumavě, jak jsme na Osobnosti.cz zaregistrovali. A k tomu ještě celou vesnici.

Krásný výhled na Prahu

Tatiana Dyková s manželem Vojtou Dykem a třemi syny bydlí na pražských Vinohradech v činžovním domě v bytě o rozloze 350 metrů čtverečních s terasou a nádherným výhledem na Prahu, který podle dostupných informací pořídili za necelých 14 milionů korun. Ačkoli by se mohlo zdát, že zde nemají příliš velké soukromí, opak je pravdou.

Fotografie Vojtěcha Dyka
Foto: Nextfoto, Vojtěch Dyk na křtu knihy Návod na použití silné ženy

V podstatě mají celé patro pro sebe, a abyste je mohli navštívit bez ohlášení, museli byste znát několikamístný kód, který je třeba zadat už ve výtahu. Nikdo se k nim tedy jen tak nedostane a Dykovi si mohou užívat svůj vlastní domácí vesmír. Popřípadě mohou uniknout před městským ruchem na Šumavu, kde si pořídili chalupu, na které tráví převážně léto a volné víkendy.

Podnikání v jižních Čechách

Dá se říct, že jižní Čechy jsou místem, kam oblíbeného hudebníka jeho srdce táhne, strávil zde dětství a získal lásku k přírodě. „Já mám velmi kladný vztah k Budějovicím, lépe řečeno jižní Čechy jsou takový můj druhý domov. Zaprvé proto, že tu mám momentálně chalupu, a zadruhé protože celé moje dětství se orientovalo jedním směrem, a to byly jižní Čechy. Vlastně je to druhý kraj, kde jsem vyrůstal, protože jsem tu vždycky měl chalupy nebo něco takého,“ uvedl v rozhovoru pro Budějckou drbnu. Nicméně jižní Čechy nejsou pro Dykovy pouhým místem k odpočinku a čerpání energie.

Vojtěch ve vesničce Ptákova Lhota na Prachaticku, která není trvale obydlena, v roce 2013 koupil celkem 23 pozemků o rozloze 60 000 metrů čtverečních a založil zde společnost s ručením omezeným Ptákova Lhota resort s.r.o. za účelem poskytování služeb v oblasti zemědělství, zahradnictví, myslivosti nebo lesnictví, jak stojí v živnostenském rejstříku. Co zde ovšem zamýšlí, zatím není jasné, protože přestože pozemky vlastní už více jak 10 let, zatím nezahájil žádné rozsáhlé stavební úpravy.

Zdroj: Autorský text, Prima Ženy, CNN Prima News, BudějckáDrbna, Obchodní rejstřík

