Z Vojtěcha Dyka je pomalu realitní magnát. S manželkou Tatianou Dykovou vlastní luxusní byt na pražských Vinohradech, zároveň je majitelem několika pozemků v jižních Čechách.
Tatiana Dyková a Vojtěch Dyk jsou jedním z mála slavných párů, kteří ještě neutekli ruchu velkoměsta a zůstali věrni Praze. Ovšem své letní sídlo, kde mohou užívat klidu a přírody, si přece jen pořídili. Kromě luxusního bytu v jedné z nejhonosnějších pražských čtvrtí vlastní i chalupu na Šumavě, jak jsme na Osobnosti.cz zaregistrovali. A k tomu ještě celou vesnici.
Krásný výhled na Prahu
Tatiana Dyková s manželem Vojtou Dykem a třemi syny bydlí na pražských Vinohradech v činžovním domě v bytě o rozloze 350 metrů čtverečních s terasou a nádherným výhledem na Prahu, který podle dostupných informací pořídili za necelých 14 milionů korun. Ačkoli by se mohlo zdát, že zde nemají příliš velké soukromí, opak je pravdou.
V podstatě mají celé patro pro sebe, a abyste je mohli navštívit bez ohlášení, museli byste znát několikamístný kód, který je třeba zadat už ve výtahu. Nikdo se k nim tedy jen tak nedostane a Dykovi si mohou užívat svůj vlastní domácí vesmír. Popřípadě mohou uniknout před městským ruchem na Šumavu, kde si pořídili chalupu, na které tráví převážně léto a volné víkendy.
Podnikání v jižních Čechách
Dá se říct, že jižní Čechy jsou místem, kam oblíbeného hudebníka jeho srdce táhne, strávil zde dětství a získal lásku k přírodě. „Já mám velmi kladný vztah k Budějovicím, lépe řečeno jižní Čechy jsou takový můj druhý domov. Zaprvé proto, že tu mám momentálně chalupu, a zadruhé protože celé moje dětství se orientovalo jedním směrem, a to byly jižní Čechy. Vlastně je to druhý kraj, kde jsem vyrůstal, protože jsem tu vždycky měl chalupy nebo něco takého,“ uvedl v rozhovoru pro Budějckou drbnu. Nicméně jižní Čechy nejsou pro Dykovy pouhým místem k odpočinku a čerpání energie.
Vojtěch ve vesničce Ptákova Lhota na Prachaticku, která není trvale obydlena, v roce 2013 koupil celkem 23 pozemků o rozloze 60 000 metrů čtverečních a založil zde společnost s ručením omezeným Ptákova Lhota resort s.r.o. za účelem poskytování služeb v oblasti zemědělství, zahradnictví, myslivosti nebo lesnictví, jak stojí v živnostenském rejstříku. Co zde ovšem zamýšlí, zatím není jasné, protože přestože pozemky vlastní už více jak 10 let, zatím nezahájil žádné rozsáhlé stavební úpravy.
