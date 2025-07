Martin Košťál si díky pořadu Extrémní proměny získal srdce mnoha žen. To jeho však patří jen té jediné, jeho partnerce, s níž tvoří pár už celou dekádu.

Pořad Extrémní proměny si hned po prvním odvysílaném dílu získal pozornost diváků a stal se jednou z nejoblíbenějších reality show. A to nejen díky úžasným tělesným i psychickým proměnám všech účastníků, ale také hlavní postavě každého dílu, sympatickému trenérovi Martinu Košťálovi, který do té doby neměl žádnou zkušenost s televizí a moderováním. Získal si však mnoho fanoušků, které zajímá nejen jeho profesní život, ale především ten osobní, na nějž jsme se na Osobnosti.cz rozhodli zaměřit.

Na obrazovkách se bude objevovat dál

S koncem show Extrémní proměny se nemusíte bát, že byste o svého oblíbeného trenéra přišli. V rozhovoru pro iDNES prozradil, že se v současné době natáčí navazující pořad Proměňte se taky. Spousty práce však má nejen s televizí, ale i v soukromém životě. Je hrdým tatínkem dvou malých dcer, které vychovává se svou dlouholetou partnerkou Nikolou Lukáčovou, již má po svém boku už 10 let.

Nikola pracuje na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT jako garantka odborných praxí a zároveň se živí jako manikérka. Dohromady je dala jejich společná kamarádka ve chvíli, kdy ani jeden z nich neměl stálého partnera. Nikola dokonce přijela za Martinem. „Po první schůzce jsem napsala kamarádce, že byla asi i poslední, že na takového fešáka nemám. Jenže Martin se ozval, že se chce potkat znovu,“ popisovala jejich začátky. Nemohla však být dále od pravdy. Nyní vychovávají 6letou Viktorku a 4letou Emmu, které se s odstupem 2 let obě narodily 13. června.

Přirozeně se nabízí otázka, kdy budou vdavky. Na to Martin vtipně reagoval: „Jako pardon, ale přece si nebudu brát svobodnou ženskou se dvěma dětma.“ Nicméně poté dodal, že svatba je v plánu, a to už velmi brzy. Začátkem letošního července si pár řekne své dlouho očekávané ANO. Zasnoubení jsou již roky, ale stále nebyla vhodná doba. Malá dcera, druhé těhotenství, stěhování, covid, to všechno zapříčinilo, že snoubenci svatbu dlouho odkládali.

O ženy nemá nouzi

Přestože je Martin věrný jen své jediné, v podcastu Hype-Cast přiznal, že po odvysílání Extrémních proměn jako kdyby se utrhla přehrada a jeho neustále oslovují neznámé dámy, které by s ním rády navázaly bližší vztah. Dokonce se občas objevily i některé návrhy, jež není vhodné zveřejňovat. Nicméně jeho srdce patří jen Nikole a jejich dcerám. Svou lásku za pár dní zpečetí svatebním slibem a konečně budou nosit všichni stejné příjmení, které se často stává předmětem Martinových vtípků.

Zdroj: Autorský text, iDNES, Hype-Cast