Karel Šíp žije v luxusním bytě za desítky milionů na místě, na které nedá dopustit. Oblast Vinohrad a Žižkova už neopustil 60 let.
Moderátor, textař a bavič Karel Šíp je rodilým Pražákem, nicméně jak jsme se doslechli v redakci Osobnosti.cz, své dětství strávil především v Teplicích a Ostravě, kde jeho tatínek, operetní herec a zpěvák, získal angažmá. Na Prahu však nikdy nezapomněl, spíše naopak. Čím dále od ní byl, tím blíže ji měl ke svému srdci. V metropoli se nakonec trvale usadil v roce 1963. Dodnes neopustil své milované Vinohrady, kde žije v luxusním bytě za desítky milionů.
Na hlídání pobýval v Praze
Do rodné Prahy se Karel Šíp často vracel i jako dítě. Přestože podstatnou část dětství strávil v Teplicích a v Ostravě, jeho rodina zde neměla žádné příbuzné, kteří by se mohli o chlapce starat, když jeho rodiče byli pracovně vytížení. V takovou chvíli byli nápomocní manželé Vytlačilovi, kteří bydleli v Praze na Vinohradské třídě.
Přestože nebyli Vytlačilovi příbuznými, pro malého Karla byli jako teta se strejdou. Díky nim se moderátor zamiloval do oblasti Vinohrad a Žižkova, kde se nakonec jako dospělý rozhodl natrvalo usídlit. Tak se stalo v roce 1963, kdy nastoupil do Československé televize jako asistent produkce. V té době žil u Vytlačilových. Když zemřeli, Šíp musel z jejich bytu odejít. Zůstal ale věrný stejnému koutu Prahy. Našel si v ulici V Horní Stromce podnájem v malé garsonce, kde bydlel už se svou první manželkou Marcelou Holanovou.
Luxusní byt za desítky milionů
Když dvojice zjistila, že jim je byt příliš malý, vystřídala ještě několik pronájmů, stále v oblasti Vinohrad a Žižkova, kde mimo jiné žila celá řada osobností, třeba Zdeněk Troška, Robert Vano, Miroslav Horníček, Jan Koller nebo Dara Rollins. Nakonec se Karel Šíp usadil v Sudoměřské ulici v luxusním bytě za desítky milionů, kde žije dodnes. V roce 2018 ho přepsal na svého staršího syna Karla.
Miluje to tady a na Vinohrady a Žižkov nedá dopustit. Rád se prochází po okolí, oblíbil si trochu netradiční místa, například hřbitov. „Pořídili jsme si plánek a během procházek si často děláme takové bojovky, že hledáme hroby slavných osobností a postupně si je odškrtáváme. Už jsme byli třeba u hrobů Ládi Smoljaka, Vladimíra Menšíka a Jirky Schelingera,“ přiznal moderátor v rozhovoru pro Praha3.
