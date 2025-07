Herečka Tatiana Dyková prozradila, jací jsou její tři synové. Každý má sice jinou povahu, ale určité umělecké sklony u nich prosvítají.

Herečka Tatiana Dyková je hrdou trojnásobnou maminkou, a to tří chlapců – Františka, Cyrila a Aloise. Sama vždy uvádí, že role maminky je pro ni samozřejmě tou nejdůležitější, ovšem být matkou hned tří chlapců může být také velmi náročné, zvláště jsou-li dva z nich ještě v pubertě. Herečka si však nikdy nestěžovala. Jak jsme na Osobnosti.cz zjistili, doma to mají skutečně pestré, synové jsou povahově odlišní a každého zajímá něco jiného.

Všichni její chlapci jsou velmi odlišní

Tatiana Dyková, dříve Vilhelmová, má z prvního manželství s Pavlem Čechákem dva syny, 19letého Františka a 16letého Cyrila. S druhým manželem Vojtěchem Dykem pak nejmladšího, 11letého Aloise. Sama uvádí, že doma je to skutečně směsice různých povah a zájmů, protože každý z chlapců je úplně jiný.

František tíhne spíše ke studiu, je lačný po nových informacích a je to takový badatel, rád objevuje svět. U něj se tedy zatím zdá, že k herectví jako jeho maminka směřovat nebude. Pokud by se stal součástí filmu, spíše by svou roli viděl za kamerou. Zajímá ho spíše tvorba filmu jako taková než hraní.

Prostřední Cyril je velkým bavičem. Stud mu rozhodně nic neříká a jeho maminka o něm vypráví, že je schopný během pár vteřin pobavit celou společnost. Velké nadání projevil také v pohybu. Oproti svému staršímu bratrovi je tedy spíše extrovertem, který oplývá kreativním talentem.

Foto: Nextfoto, Tatiana Dyková s rodinou na premiéře filmu Grand Prix

Nejmladší Alois, kterému rodiče neřeknou jinak než Lojzík, je nezastavitelná střela. Je velmi aktivní, nejraději by se věnoval všemu, co ho zajímá. Nejvíce však propadl hudbě. Tento zájem zřejmě zdědil po svém tatínkovi, Vojtěchu Dykovi. Svůj hudební talent projevuje také ve hře na klavír, na který hraje skutečně bravurně.

Holčička už jí přána nebyla

Mít doma čtyři chlapy, to může být pro jednu ženu až příliš. Chtělo by to možná ženskou výpomoc. Uvědomovali si to zřejmě i hereččini synové, protože jak přiznala před osmi lety pro iDNES, neustále se jí ptali, kdy budou mít sestřičku. Sama Tatiana uvedla, že mužská přesila v domácnosti jí nikdy nevadila, nicméně nad čtvrtým dítětem ještě přemýšleli.

„Touha po holčičce byla, ale prostě je to takhle naservírovaný. Myslím, že osud chtěl, abych měla tři syny,“ svěřila se nedávno Blesku, přece jen je jí už 46 let. Pro mimina má ale pořád velkou slabost. „Na mimina se pořád vrhám, protože mě baví a bavila mě vždycky. Vlastně je mi líto, že je to pryč. Vůbec nemám takový to – uff, skončilo to a už bych to nedala!“ svěřila se se smíchem.

