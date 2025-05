Meghan Markle a princ Harry tvoří pár už dlouhé roky a prakticky od začátku nešetřili veřejnými projevy náklonosti. Především tedy Meghan.

Komunikovat s okolím můžete různými prostředky, nejde pouze o řeč. Spíše naopak, neverbální komunikace je jednou ze 3 složek komunikace s největším zastoupením, podle odborníků tvoří více než 90 % veškeré komunikace. I pouhé mlčení je způsob, jak vyjádřit to, co máte na srdci vůči druhému člověku. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na to, jaký příběh vypráví svou řečí těla Meghan Markle a princ Harry.

Meghanina neverbální komunikace

V únoru letošního roku se ve Vancouveru konaly již tradiční Invictus Games, sportovní hry pro zraněné či nemocné vojenské příslušníky a veterány. Princ Harry zde jako zakladatel nemohl chybět a doprovodila ho i jeho manželka Meghan. Oba se k sobě měli a byli zachyceni také při polibku či ve chvíli, kdy se Meghan hlavou opřela Harrymu o rameno. Fotograf Karwai Tang, který pořizoval snímky páru už v době před jejich svatbou, řekl pro USWeekly: „Nezměnili se. Jsou takoví, jací jsou.“

„Je velmi demonstrativní, velmi zaměřená na dotek, víte, často se Harryho dotýká, a je dobře, že se nezměnila. Stejně nebyla tím člověkem, který by se chtěl změnit, když se vdala do královské rodiny,“ dodal s tím, že fotit tento pár je velmi snadné. Tady bylo vidět, že Harrymu tato pozornost vůbec nevadila a užíval si ji.

Na jedné ze starších akcí však působil trochu nesvůj. V září 2022 Meghan Markle pronesla svůj první projev ve Spojeném království od doby, kdy se s princem Harrym vzdali královských povinností a odstěhovali se do USA. Na summitu One Young World v Manchesteru vévodkyně ze Sussexu oslovila publikum přibližně 2 000 lidí s poměrně silným poselstvím. Její vystoupení okomentovala i expertka na řeč těla Judi James.

Expertka začala samotným oblečením, které Meghan na své veřejné vystoupení zvolila. Červený kostým sladěný se stejnou barvou lodiček vyjadřoval sebevědomí, ale také lásku. Svůj projev doplnila i o dlouhá mrkání a stydlivé výrazy a chichotání, když se obrátila ke svému manželovi, princi Harrymu, a vyjádřila svůj vděk a radost, že ho může mít po svém boku. Když mluvila o svém manželovi, její pohyby obličeje naznačovaly, že je na okamžik touto láskou přemožena a nedokáže se ovládat, uvádí DailyMail.

Neutrální výraz prince Harryho

Jenže princ Harry jako kdyby nikdy nevypadl ze své urozené role. Na královském dvoře nebyl zvyklý k tak otevřeným projevům náklonnosti a tentokrát v publiku zůstal sedět s naprosto neutrálním výrazem, až se zdálo, jako kdyby city své manželky neopětoval. Výchova v královské rodině znamená také naučit se potlačovat své emoce na veřejnosti. Překonat tyto roky naučené vzorce nejspíš nemusí být vždy tak snadné. Ale Harry se nejspíše nechává vést příkladem Meghan a na veřejné projevy náklonosti si již zvykl.

