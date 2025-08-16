Herečka Tatiana Dyková a zpěvák Vojta Dyk tvoří krásný pár. Navzdory obdivovateli Tatiany jejich vztah drží pohromadě a stále kvete.
Tatiana a Vojta Dykovi patří k minimu uměleckých dvojic, jejichž vztah vydržel i pod drobnohledem bulváru a veřejnosti. Působí jako sehraný tým nejen na před fotoaparáty, ale i v běžném životě. Dokonce je nerozdělí ani dlouholetý tajný ctitel Tatiany. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, jak to manželům klape a o co zmiňovaného obdivovateli vlastně jde.
Kdy a jak se poznali
Tatiana Vilhelmová a Vojta Dyk se seznámili v roce 2010 při zkouškách muzikálu Hello, Dolly! v pražském Hudebním divadle Karlín, kde hráli partnery i na jevišti. Sympatie mezi nimi přeskočily téměř okamžitě, i když tehdy Vojta sedmým rokem chodil s Markétou Frösslovou a Tatiana byla ještě vdaná za herce Pavla Lišku.
Po jejím rozvodu se jejich vztah začal postupně prohlubovat. Svatbu měli v roce 2019 a vychovávají dva syny z Tatianina předchozího manželství i nejmladšího syna společného. Letos tak slaví už patnáct let od seznámení, během kterých se jim podařilo vybudovat nejen rodinu, ale i silné tvůrčí spojení.
Provokace? Jen trochu koření
Tatiana a Vojta však nejsou jen idylickým párem, rádi totiž provokují. Tatiana tak v pořadu 7 pádů Honzy Dědka přiznala, že se kdysi ještě s přáteli rozhodli proběhnout náměstí v Ostravě úplně nazí, vyzbrojeni jen úsměvy. Tento moment opravdu zaujal a rozdělil fanoušky na dva tábory. Jedni jim tleskali za odvahu, druzí to považovali za zbytečný exhibicionismus. Ať už byl názor jakýkoliv, dvojici to jen přidalo na popularitě.
Když nejsou před kamerami nebo na pódiu, věnují se oba svým zálibám. Tatiana miluje cestování a fotografii, zatímco Vojta je vášnivým sběratelem hudebních nástrojů a rád zkouší neobvyklé sporty. Společně se věnují charitativním projektům, které často propojují s hudbou a herectvím.
Starý obdiv, nová kapitola
Na začátku jsme zmiňovali tajného ctitele, ale úplně tajný zase není. Jde o muzikanta a herce Petra Kroutila, jenž nepřestal Tatianu obdivovat ani po 30 letech. Poprvé se potkali při natáčení legendární První sezony, kdy bylo Tatianě čtrnáct a jemu osmnáct. „Táničku jsem měl strašně rád a trvá to dodnes. Je to jenom v platonické rovině, vždycky to tak bylo,“ přiznal otevřeně pro iDnes. Vzpomíná i na to, jak jí hrával na kytaru na hotelovém pokoji a jak se dodnes vídají jako přátelé.
Kroutil se s Tatianou pracovně potkal ještě loni při natáčení videoklipu k písni Ještě, že si nejsme jistý hodinou. Natáčení si prý všichni užili. Účastnili se ho i Vojta Dyk nebo Jakub Prachař a společně blbli po Praze.
