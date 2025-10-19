Jana Švandová může být na svého jediného syna Huberta velmi pyšná. Rozhodl se pro práci, kde nasazuje za druhé vlastní krk.
Herečka Jana Švandová má z prvního manželství s plastickým chirurgem syna Huberta. U většiny slavných osobností se často stává, že se jejich potomci vydávají stejným směrem jako jejich rodiče, ovšem u Huberta o tom nemůže být ani řeč, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. Jeho povolání nemůže být vzdálenější od toho, co dělá jeho maminka. Navíc si vybral pořádně nebezpečné zaměstnání, leč velmi úctyhodné.
Nasazuje svůj život za druhé
Hubert Topinka, syn herečky Jany Švandové a plastického chirurga Huberta Topinky, nejdříve studoval na Filozofické fakultě, když se svému profesorovi svěřil, že by se chtěl stát humanitárním pracovníkem. Jeho maminka byla zděšená. „Jeho profesor, shodou okolností můj kamarád z mládí, mě upozornil, že to vypadá, že Hubert směřuje k humanitární činnosti. Na první misi odjel syn na Ukrajinu, následoval Afghánistán, Uganda, Čečensko a Pákistán,“ uvedla herečka pro web Sedmička.
Zřejmě není potřeba říkat, že z toho byla jeho maminka naprosto zděšená. Hubert je její jediný syn, jediné dítě, bála se, že o něj přijde. Představovala si všechny ty hrůzy a nebezpečí, které na něj mohou na těchto místech číhat. Nutno podotknout, že nijak nepřeháněla. Hubertovi skutečně šlo několikrát o život. V jeho blízkosti jednou vybuchlo auto a zemřeli v něm jeho kolegové.
Mise v Afghánistánu mu přinesla lásku
Švandová svého syna zná moc dobře, věděla, že nemá smysl mu nic rozmlouvat, i když se o to alespoň trochu pokusila. Marně. Hubert měl jasno, chce pomáhat druhým i za cenu vlastního života. Navíc, když na misi v Afghánistánu potkal svou současnou manželku, Angličanku Claire, jejíž poslání se ubíralo stejným směrem, bylo jasné, že se svou prací jen tak nepřestane.
Společně odjeli do Ugandy a nakonec i s jejich teprve 6 týdnů starou dcerou do Pákistánu. To už se Švandová zlobila, že se snad zbláznili. Ale i přestože měla o svého syna a jeho rodinu strach, je na něj velmi hrdá. Jeho oddanost své práci je až neuvěřitelná. Nicméně dnes už může klidně spát. V roce 2018 se Hubert i se svou manželkou a dvěma dětmi vrátili do Prahy a Hubert pracuje nyní pro ADRU, obecně prospěšnou společnost pomáhající lidem v nouzi, v Česku i v zahraničí.