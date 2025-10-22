Patricie Solaříková v novém účesu jen září. Fanoušci jsou nadšení a vidí v ní hollywoodskou herečku.
Herečka Patricie Solaříková má neuvěřitelný dar proměnit se z „holky od vedle“ v okouzlující divu, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo. Má mnoho fanoušků, mezi nimi převážně mladé dívky a ženy, které obdivují její přirozenost a sympatickou tvář. Počet jejích sledujících na sociálních sítích se tak každým dnem zvyšuje. Tentokrát opět dostala své příznivce do kolen. Předvedla se v novém účesu, z něhož jsou všichni nadšení. Přirovnávají ji k hollywoodské herečce.
Čím dál tím více okouzlující
Herečka Patricie Solaříková se proslavila především rolí Terezy Jordánové v nekonečném seriálu TV Nova Ulice, kde začínala jako 16letá dívka a odcházela jako 30letá žena. Během té doby její vzhled prošel několika proměnami, nejtěžší období však pro herečku bylo, kdy čelila útokům médií i různých hejtů na její postavu.
Potýkala se s pár kily navíc, které jí sice mnoho vrásek nedělaly, ale po mediální masáži přiznala, že se jednalo o období, které už má ráda za sebou. Pomalu se však začala měnit před očima a začala se z ní stávat krásná žena, která se může pyšnit přirozeně vypadající ženskou postavou. Dnes je se sebou spokojená, i když uznává, že vždy je co zlepšovat, ale je to především v hlavě. Chodí na procházky s pejsky, cvičí jógu, jezdí na koních, dodržuje přerušovaný půst, ale zároveň si ráda dopřeje dobré jídlo a zkrátka na sebe není nijak přísná. Užívá si života se svým všudy.
Jako hollywoodská hvězda
Tentokrát své fanoušky potěšila novým účesem. Patricie se na svém Instagramu ukázala v kratším sestřihu, který jí nesmírně sluší. V kombinaci s jejím okouzlujícím úsměvem má herečka šmrnc a mnozí ji přirovnávají k hollywoodské herečce Meg Ryan v době, kdy nosila podobně krátké vlasy. Slova chvály na sebe nenechala dlouho čekat. Takzvaně pixie bob je nyní velmi populární, ovšem otázkou zůstává, jak dobře půjde herečce upravovat po umytí. Sama již několikrát přiznala, že s líčením a česáním se příliš neobtěžuje.
Zdroj: Autorský text, Instagram Patricie Solaříkové