Soudní tahanice s exmanželem neutichají, přesto Taťána Kuchařová působí, že našla rovnováhu. Hodně cestuje, plní si sny a potvrzuje, že v jejím životě je znovu místo pro lásku.
Zatímco média se soustředila na vleklý rozvod a soudní spory, Taťána Kuchařová ukázala, že dokáže hledat radost i jinde. Na jaře sdílela fotky z Paříže, kde povečeřela v luxusní restauraci a navštívila slavnou operu. Na jednom záběru se objevila ruka muže, o němž odmítla mluvit blíže. Na Osobnosti.cz jsme zaregistrovali, že krátce nato odletěla na Maledivy, kde fanoušky překvapila odvážnými snímky i videem se západem slunce. Po jejím boku se opět objevil neznámý muž.
Vztah jí prospívá
A pak se ještě objevily snímky z dovolené, kde se na loďce vedle jejích ladných nožek vyjímaly i jedny chlupaté mužské. Spekulace tak nabraly na obrátkách. Přestože o své nové lásce mluví zdrženlivě, jedno je jasné, Kuchařová působí spokojeně. Komentáře fanoušků pod jejími příspěvky dokazují, že má stále velkou podporu. I když ji někteří při rozvodu s Ondřejem Brzobohatým kritizovali kvůli úniku informací z církevní žaloby, spoustu fanoušků stálo a stojí za ní.
Není to poprvé, co Taťána naznačila, že v jejím životě někdo nový je. Už v roce 2022, krátce po rozvodu s Ondřejem Brzobohatým, řekla: „Sama nejsem, ale nechci o tom více mluvit.“ V té době cestovala po Asii a trávila čas s přáteli v Bhútánu. Spekulovalo se, že jejím partnerem by mohl být cizinec, protože v zahraničí pobývala stále častěji, uvedl tehdy Blesk.
Poslední dobou stále hodně cestuje, podívala se do Řecka a splnila si také jeden velký sen, když se vydala na safari v Africe. Měla možnost procestovat několik států a viděla také spoustu velkých ikonických zvířat typických pro Afriku, jako slony či hrochy. „Spát uprostřed buše, několik nocí ve stanech u ohně, jen s průvodcem a poslouchat v noci všechny ty zvuky, spíš teda řev a pozorovat přitom zářící jižní kříž… O to víc, když to sdílíte v partě stejných nadšenců. Bylo to nepopsatelný…Byl to sen!“ napsala na Instagram.
Nový začátek po těžkém období
Kromě toho se od loňska dost opřela do jízdy na kole, která ji velmi baví. „Miluji pohyb venku na čerstvém vzduchu a v přírodě. Z kola navíc poznáváte místa úplně jinak. Cykloturistika speciálně tady u nás a po Evropě je ideální a je navíc vhodná pro všechny generace,“ řekla nedávno pro IDnes. A samozřejmě je aktivní i se svou nadací Krása pomoci. Své soukromí se ale rozhodla už bránit.
Po rozvodu se o ní psalo mnohé, od finančních potíží po snahu pomstít se expartnerovi. Sama Kuchařová to ale rázně popřela. Od té doby dává najevo, že minulost je uzavřená a že hledí kupředu. Ať už je jejím tajemným partnerem kdokoliv, Taťáně Kuchařové vztah prospívá a dává jí novou energii.
Zdroj: Autorský text, Instagram Taťány Kuchařové, Blesk, IDnes