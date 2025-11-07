Michal Penk schytal bídu za svůj příspěvek na sociálních sítích, kde kritizoval otce Ondřeje Vetchého.
Zpěvák Michal Penk se nedávno zničehonic pustil do otce herce Ondřeje Vetchého. Najednou kolem sebe začal házet obvinění na hercovu rodinu, což nenechalo chladným nejen samotného Vetchého, ale i jeho přátele a fanoušky, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Jedním z nich, kdo vyslal Penkovi jasný vzkaz, byl i herec a režisér Jiří Strach.
Útok Michala Penka
O Michalu Penkovi si většina lidí myslela, že už o něm nikdy neuslyší. Dříve úspěšný zpěvák, skladatel a hudebník, bývalý člen úspěšné kapely Lucie, spolupracovník Ladislava Štaidla a zakladatel kapely Sing-Sing nakonec propadl drogové závislosti a potýkal se se zdravotními problémy, což vyvolalo jakýsi útlum v jeho kariéře. Už nikdy nedokázal navázat na takový úspěch, jaký zažíval v 80. letech. Po opětovné 10leté pauze se vrátil v roce 2023 a vydal několik singlů a vystupoval na výročních turné kapely Lucie v rámci původní sestavy.
Jak se ale nyní ukázalo, upozornit na sebe chce i jiným způsobem než hudbou. Do světa vykřikuje obvinění na Vetchého rodinu, převážně jeho otce, plukovníka Františka Vetchého. Svým příspěvkem na sociálních sítích vyvolal skutečný poprask. „Všichni jsme viděli 30 případů majora Zemana. Jeden z dílů se jmenuje Vrah se skrývá v poli. Tento případ ve skutečnosti vedl plk. František Vetchý a STB bylo nadšené z rychlosti vyšetření a doznání se pachatelů, včetně tří knězů. Bylo to v 50. letech a tehdy se vyšetřovalo hodně nelítostně,“ napsal Penk.
Ondra Vetchý je můj dobrý, věrný a charakterní přítel.
A ty, Penku, ty jdi do prdele. pic.twitter.com/I79Z1cX7AW— Jiri Strach (@Lotzasrando) October 31, 2025
„Vyšetřovatel byl rodák z Jihlavy a táta Ondřeje, plk. František Vetchý, jednoduchý, tvrdý chlap, který dokázal poslat na šibenici raz dva. Jeho syn Ondřej sice nikdy neuměl hrát, ale dostával spoustu rolí a to se do jeho smrti asi nezmění. Ondřej jistě v Boha nevěří, já ano. Ale nevěřím v Ondřeje,“ zakončil svůj příspěvek, který nakonec smazal.
Dočkal se tvrdých reakcí
Penkovi muselo být jasné, že něco takového bude mít dohru. Vetchého příznivci, fanoušci i jeho přátelé se semkli, aby Penkovi dali pořádnou bídu. Jedním z hercových přátel a kolegů je i režisér Jiří Strach, který okomentoval zpěvákovo chování jasně a stručně. „Ondra Vetchý je můj dobrý, věrný a charakterní přítel. A ty, Penku, ty jdi do p*dele,“ napsal na sociální síti X. Za Vetchého se postavil i bezpečnostní expert Milan Mikulecký, který uvedl, že otec Ondřeje Vetchého byl nezpochybnitelný hrdina, který si za druhé světové války prošel mnohým.
