Zdeněk Pohlreich, který se stal gastronomickou ikonou, prozradil, co mu na hostech vadí. Potíží je elektronika a špatné použití příboru.
Otázka stolování se znovu otevírá i díky návratu legendárního pořadu Ano, šéfe!, v němž Pohlreich už více než dekádu kultivuje nejen restaurace, ale i samotnou českou kulturu jídla. V naší redakci Osobnosti.cz jsme se zaměřili na to, jak stolování Čechů vnímá samotný šéfkuchař.
Jak (ne)umíme jíst příborem
I přesto, že příbor používáme každý den, podle expertů patří právě jeho držení k nejčastějším přešlapům. Etiketa přitom není jen o „pravidlech ze školy pro paní radové“, ale i o pohodlí. Vidlička se má držet jako tužka, polévka se nabírá k sobě a příbor po dojedení jasně signalizuje číšníkovi, zda je hotovo, nebo ne. Dle etikety se nůž nemá vzdalovat od talíře, vidlička se zvedá k ústům hřbetem nahoru, pokud jí nenabíráte sypké potraviny. Přesto v tom má mnoho Čechů stále rezervy.
Debaty o stolování se přenáší do mnoha televizních pořadů. V show Prostřeno! se před lety řešilo, zda je třeba přijatelné jíst obložený chlebíček příborem. „Teda to je srandovní, jíst chlebíček příborem,“ okomentoval tehdy situaci herec Václav Vydra, který pořad moderuje. „To zažiješ jen v pořadu Prostřeno!“ doplnila ho s úsměvem kolegyně Jana Boušková.
Pohlreich nemá u stolu rád elektroniku
Zdeněk Pohlreich, který patří k nejuznávanějším tuzemským kuchařům, upozorňuje, že nejde jenom o příbor. Doba totiž přinesla nový nešvar, a to elektroniku. „Jestli má někdo lokty na stole, mi vadí méně, než když si tam člověk postaví počítač,“ prohlásil pro CNN Prima NEWS. Už 28. srpna se přitom diváci dočkají jeho návratu na obrazovky v premiérových dílech legendárního pořadu Ano, šéfe! a prý je na co se těšit.
Šéfkuchař se vyšvihl na vrchol, když po zkušenostech v zahraničních restauracích otevřel vlastní podniky, mezi nimiž se proslavily Café Imperial a Divinis. Popularitu ale pak získal hlavně díky televizi. Pořad Ano, šéfe! začal v roce 2009 a okamžitě z něj udělal fenomén. Jeho nekompromisní styl, typické zábavné hlášky i neustálé zdůrazňování kvality z něj udělaly gastronomického guru celé generace.
Co dělá Pohlreich dnes
Kromě vedení svých restaurací se Pohlreich věnuje i gastronomickému vzdělávání, pořádá kurzy vaření a vydává úspěšné kuchařky. Před pár lety překvapil i sportovní vášní. Triatlony a cyklistika mu prý pomáhají držet se v kondici. Zaujalo nás, že i po letech v oboru si udržuje přímočarý přístup: nekompromisní, ale zároveň inspirující.
A když nyní chystá novou řadu Ano, šéfe!, zdá se, že energie mu rozhodně nechybí. Pořad má opět spojit kritiku i humor, a především ukázat, že česká gastronomie může držet krok se světem, pokud tedy odložíme mobily a začneme se soustředit na to podstatné, na jídlo a lidi u stolu.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, Wikipedie, CNNPrimaNews, Instagram Zdeňka Pohlreicha