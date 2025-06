Už na podzim nás čekají volby do Poslanecké sněmovny a spousta umělců přichází se svými názory na politiku. Kateřina Brožová má jasno v tom, že nebude podporovat zbrojení.

Zbraněmi se mír nezajistí – alespoň takový názor má Kateřina Brožová, česká herečka, zpěvačka a moderátorka. A přestože odmítá uvádět konkrétní údaje, komu hodlá na podzim dát svůj volební hlas, na Osobnosti.cz jsme jasně vyvodili, že stávající lídři to nebudou.

Úspěšná na všech frontách

Kateřina Brožová měla ke kreativní tvorbě blízko už od dětství. Studium na pražské DAMU pro ni bylo jasnou volbou a následně určilo také její další cestu. Nejdříve vystupovala na prknech, která znamenají svět, později si našla cestu i na hudební pódia či před televizní kamery. Kromě toho také dabuje a velmi schopná je i jakožto jednatelka produkční agentury DIVINIUS, jak vyplývá z jejích stránek.

A právě díky její agentuře se podařilo vrátit na české zámky představení Noc na Karlštejně, které se odehrává pod širým nebem. Kromě tohoto úspěchu se pak Brožová může podepsat i pod komedii A do pyžam. Sama vystupuje například v muzikálu Hello Dolly nebo Bella Dona či Linda. Napilno má ale i v osobním životě, kdy se soustředí na svou dceru Kateřinu. A hlavu jí zaměstnávají i nadcházející volby do Poslanecké sněmovny.

Češi na prvním místě

Už v pátek 3. a poté sobotu 4.října nás čekají volby do Poslanecké sněmovny. Termín na začátku května určil prezident Petr Pavel, čímž dal zároveň zelenou předvolebním kampaním, jak konstatuje portál IDnes. Podle dosavadních předvolebních zjištění je přitom jasným favoritem ANO Andreje Babiše. Mnoho známých osobností se teď vyjadřuje k politice a někteří hrdí hlásí své preference. Kateřina Brožová je v tomto zdrženlivější. V roce 2009 přitom chtěla sama kandidovat do Poslanecké sněmovny, tehdy za ČSSD. Nakonec ale od svého plánu ustoupila.

V současné době odmítá sdělit, koho se chystá volit. Z jejích sdělení je nicméně patrné, že ze současného směrování české politiky je spíše smutná. „Přijde mi, že dnešní svět je divoký, krutý, zlý a vůbec nemusíme hovořit o tom, co se tady skloňuje už tři roky. Myslím tím válku na Ukrajině. Všechno je vyostřené, agresivní a arogantní. Zásadně nesouhlasím s dalším zbrojením a s dalším rozšiřováním obchodů se zbraněmi,“ popsala pro PrahaIN. Raději by viděla mírová jednání, během kterých se situace v klidu vyřeší. Vřele pak nemluví ani o směřování EU, která se podle jejího názoru radikalizuje.

Zdroje: Autorský text, Brožová, PrahaIn, IDnes, ČT24