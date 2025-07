Herečka Hana Gregorová je již několik let šťastně zadaná. Po jejím boku je o 33 let mladší partner, přesto na svého zesnulého manžela stále vzpomíná.

Herečka Hana Gregorová, maminka herce a hudebníka Ondřeje Gregora Brzobohatého, je již řadu let šťastně zamilovaná. Nicméně není žádným tajemstvím, že smrt svého manžela Radoslava Brzobohatého nese těžce dodnes, přestože je po jejím boku nový muž, s nímž je velmi šťastná, jak jsme v redakci Osobnosti zjistili.

Osudové setkání

Letos je tomu již 13 let, co herec Radoslav Brzobohatý odešel do hereckého nebe. Jeho manželka Hana Gregorová kdysi jeho smrt nesla velmi těžce a vlastně dodnes se rány na duši a srdci nezahojily, přestože má po svém boku už několik let stálého partnera. Jenže právě on jí velmi připomíná jejího zesnulého manžela.

S Ondřejem Koptíkem se Gregorová seznámila v podstatě u sebe doma. Měla problémy s připojením k internetu, tak si zavolala firmu, aby potíže vyřešila. Na pomoc dorazil sympatický Ondřej. Tak moc měla v srdci Radoslava Brzobohatého, že jí osud seslal Ondřeje. Ten byl mladší verzí jejího manžela, který zemřel 3 roky před jejich seznámením. Postupně se do sebe zamilovali. Začátek vztahu však nebyl snadný. Okolí i média stále upozorňovala na jejich věkový rozdíl.

O 33 let mladší partner

„Když má chlap o 40 let mladší ženu, tak ho všichni obdivují a je to úžasný. A když je to naopak, tak je to hrozný a každý se nad tím podivuje,“ uvedla na svou obranu Gregorová pro Blesk. Její blízké kamarádky jí však byly oporou a přály jí štěstí. „Kamarádky mi říkaly, ať si to užívám, že pak alespoň v domově důchodců budu mít na co vzpomínat,“ dodala se smíchem.

Foto: Nextfoto, Hana Gregorová s partnerem na premiéře muzikálu Anděl Páně

Pravdou však je, že ani oni sami si zpočátku nebyli jistí svým vztahem. Několikrát se rozešli, a pak dali opět dohromady. Situace se však nakonec ustálila a nyní jsou spolu více jak 6 let. Střídavě pobývají v Čechách a v Maďarsku, kde si herečka nedávno pořídila dům a ráda se tam vrací. Navíc tam vůbec nikdo neřeší, kdo je, s kým je a o kolik let je její partner mladší. Je jim spolu dobře, což je hlavní.

Stále vzpomíná na zesnulého manžela

Nicméně, i když je jí s Ondřejem dobře, často vzpomíná na Radoslava Brzobohatého, který má stále místo v jejím srdci. Chybí jí stále a není se čemu divit. Jejich společný příběh se začal psát už v roce 1980, kdy natáčeli film Noční jezdci. Oba v tu dobu byli zadaní. Brzobohatý byl ženatý s herečkou Jiřinou Bohdalovou a Gregorová vdaná za jordánského lékaře Gassana, s nímž má dceru Rolu.

Jenže jiskra mezi nimi přeskočila natolik žhavá, že si nemohli pomoci. Dlouho se scházeli potají, ale nakonec zjistili, že jim to nestačí. Chtěli být spolu. Došlo na rozvody a oba začali své nové životy jeden druhému po boku. Spolu mají syna Ondřeje. Jejich láska byla obrovská, přesto se často psalo o hercových milenkách. Jenže Gregorová si z toho nic nedělala. Vlastně celou situaci brala celkem s nadhledem. Sama uvedla, že Brzobohatý byl skvělým milencem a přeje ho všem ženám, které měly tu možnost s ním strávit noc.

