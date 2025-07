Andrej Babiš už neusíná sám. Ve videu na svém instagramu uvedl, že sdílí postel hned se dvěma přítelkyněmi.

Už je to nějaká doba, kdy manželé Babišovi oznámili krizi ve vztahu a následně rozvod. Nabízí se tedy otázka, zdali každý z nich už má nového partnera či je stále singl. Vzhledem k tomu, že Andrej Babiš se svými fanoušky a sledujícími na sociálních sítích vždy mluvil velmi otevřeně, i tentokrát se rozhodl na přímou otázku, zdali má přítelkyni, odpovědět, jak jsme na Osobnosti.cz zaznamenali.

Partnerky má hned dvě

Jeho první slova zpočátku vyvolala vlnu překvapení, ale vzápětí bylo jasné, že na otázku, zdali má novou přítelkyni, odpovídá svým osobitým stylem, když na svém instagramu řekl: „Ano, mám. A drtí mě. A když jdu spát v deset večer, tak tyhle dvě přítelkyně – ještě do nich čumím hodinu.“ A ukázal dva mobilní telefony, na kterých je dle jeho slov závislý.

Předvolební kampaně do Poslanecké sněmovny jsou v plném proudu a je tedy jasné, že pracovní vytížení všech kandidátů jede na maximum. Přestože je Andrej Babiš zavalen prací, sám uvádí, že používání mobilních telefonů u něj už přerostlo únosnou hranici. Nyní to ještě nejde, ale jakmile bude po volbách, rád by začal svou závislost řešit. Chce si dopřát digitální detox, i když si moc dobře uvědomuje, že v dnešní době je to velmi těžké. Moderní technologie se staly nezbytnou součástí nejen práce, ale i zábavy.

Spekulace o nové přítelkyni

Nicméně ještě na konci loňského roku média obletěla zpráva, že se Babiš přece jen údajně vídá s novou ženou, a po jeho boku měla být Alena Pallová, lékařka a úspěšná podnikatelka v oblasti estetické medicíny, která své pracovní působení nedávno rozšířila i do Prahy.

Slovenská média rovněž psala o tom, že byla dvojice spatřena v luxusním pražském kožešnictví, které pro VIP zákazníky otevírá i mimo běžný provoz. Společně popíjeli šumivé víno a Pallová si u toho vyzkoušela několik kožichů a čepic. Když byli oba aktéři konfrontováni, každý z nich vztah vyvrátil. „Je to hloupost největšího kalibru. Ani se mi k tomu nechce vyjadřovat,“ uvedla na sociálních sítích Pallová. „Kdo je, prosím, tato Alena Pallová? Neznám ji,“ nechal se slyšet šéf hnutí ANO.

Zdroj: Autorský text, Instagram Andreje Babiše, Instagram Aleny Pallové, Novinky