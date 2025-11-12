Lucie Benešová a její maminka vypadají jako sestry. Nikdo by nehádal, že z jedné už je babička a z druhé dokonce prababička.
Herečka Lucie Benešová má skutečně obrovské štěstí na rodinu, jak si dovolíme v redakci Osobnosti.cz soudit. S manželem hercem Tomášem Matonohou jí to klape už několik let, společně vychovávají 3 děti, čtvrté má herečka z předchozího vztahu s hercem Filipem Blažkem. Herečka má se svými dětmi vřelý a přátelský vztah a přístup k výchově zřejmě převzala od své maminky, která je její nejlepší kamarádkou.
Rodina ji doprovází na společenské akce
Paní Jiřina Benešová je maminkou jedné z našich nejkrásnějších hereček Lucie Benešové. Při pohledu na půvabnou elegantní dámu je hned jasné, od koho Lucie podědila krásnou usměvavou tvář. Její maminku okolí často považuje za hereččinu sestru a není se co divit. Její věk by jí rozhodně nikdo nehádal. Je známo, že Lucie je často doprovázena na společenské akce členy své rodiny, často se ukazuje se svou 13letou dcerou Larou, ale právě i se svou drahou maminkou, kterou považuje za nejlepší kamarádku.
„Máma je úžasná a věčně mladá. Sjíždí na lyžích černé sjezdovky a myslím, že si brzy pořídí i snowboard. Řídíme se heslem – máma s dcerou všechno sperou. Jsme spolu pořád, lepší kamarádku nemám,“ uvedla kdysi herečka v rozhovoru pro iDNES. Mezi Lucií a její maminkou panuje skutečně pevné pouto. Mají spolu krásný vztah, jsou si velmi blízko a vždy jsou jedna druhé velkou oporou. Herečka si uvědomuje, že něco takového není samozřejmost a je za vztah se svou maminkou velmi vděčná.
Srší energií
Není možné, že Luciina maminka je už dokonce prababičkou, kterou z ní udělal vnuk Lucián, syn Lucie a Filipa Blažka, a vnučka Sára. Když je venku se svými vnoučaty, lidé na ulici si myslí, že se jedná o jejich maminku, ne babičku. Je to šik dáma sršící energií. Důkazem toho jsou i některé Luciiny příspěvky na sociálních sítích. Například ty z nedávné dovolené na Sardinii, kam vyrazila Lucie se svou maminkou a dcerou Larou. Tři různé generace, ale energií ani jedna za druhou nezaostávaly.
