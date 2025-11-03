Slavnostní večer na Pražském hradě přinesl překvapení, když prezident Petr Pavel udělil Řád bílého lva zesnulé Daně Drábové a ocenění přišla převzít její partnerka.
Letošní udílení státních vyznamenání bylo zvláštnější než obvykle. Když kancléř Milan Vašina přečetl jméno Dany Drábové, sál utichl. Poté zazněla věta, která zaskočila i zkušené politické komentátory, jak redakce Osobnosti.cz zaregistrovala: „Rozhodnutí o udělení vyznamenání přijala paní Dana osobně ještě před svým odchodem. Vyznamenání přebírá pozůstalá partnerka paní doktorky Dany Drábové, paní Markéta Pávová.“
Nečekané odhalení během slavnostního večera
Z publika se ozval opatrný potlesk a v očích mnoha přítomných byly vidět slzy. Markéta Pávová, o které doposud na veřejnosti nikdo neslyšel, přišla na výzvu na pódium a s klidem převzala ocenění z rukou prezidenta. Na okamžik, který zlomil stereotypní představu o přísné a racionální „jaderné lady“, bude česká veřejnost nejspíše dlouho vzpomínat.
Dana Drábová, která po těžké nemoci zemřela 6. října ve věku 64 let, byla známá svou profesionalitou i zdrženlivostí, co se týče osobních otázek. O jejím soukromí se toho moc nevědělo a ona sama se o něm nikdy nemluvila. Teprve při veřejném rozloučení ve Foru Karlín naznačil dopis od „Markéty“ existenci partnerky, jak uvedl Blesk: „Jaké překvapení, že Dana opravdu měla rodinu. Možná trochu jako paní Columbovou, všichni o ní mluví, ale málokdo ji viděl.“
„Dovolte mi tedy jménem této rodiny poděkovat a zároveň doufat, že ještě chvíli vydržíme v režimu paní Columbové,“ psalo se dále v psaní. Až teď to všem dalo vlastně smysl. Záhadná Markéta byla onou ženou, která s Drábovou sdílela život i chvíle, o nichž veřejnost neměla tušení. Dle informací je zdravotnicí a s Drábovou spolu byly opravdu dlouho. Žily společně v domě na okraji Prahy.
Víc než „jaderná lady“
Dana Drábová se narodila v Praze, vystudovala jadernou fyziku a rychle se zařadila mezi nejvýraznější odborníky v oblasti energetiky a radiace. V době, kdy hájila jádro jako klíčovou součást energetické budoucnosti Česka, si u některých neudělala moc dobré jméno. Kritici ji často obviňovali z přílišné vstřícnosti vůči jadernému průmyslu, ona sama to ale vnímala jako pragmatický postoj.
Vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), a to od roku 1999, a v oboru si vydobyla mezinárodní respekt. Za své celoživotní zásluhy o vědu, bezpečnost a správu státu získala zmíněný Řád bílého lva, což je nejvyšší státní vyznamenání. A nebyla to její první pocta. Už v roce 2014 jí Miloš Zeman udělil medaili Za zásluhy.
V zahraničí byla často označována jako „česká Marie Curie“ a uznávaná odbornice, která dokázala dát vědě jistý lidský smysl. Na lidi působila pevně, až možná drsně, ale ve skutečnosti byla známá svým laskavým humorem a schopností vysvětlit i ty nejsložitější technické otázky srozumitelně a s nadhledem.
Zdroj: Autorský text, Blesk, Česká televize, Wikipedie