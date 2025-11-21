Herečka Klára Pollertová-Trojanová v posledních letech prošla náročným obdobím změn jak v životě, tak i ohledně majetku.
Po rozpadu manželství se musela odstěhovat z rodinného domu a nově si obstarat nové zázemí. V naší redakci Osobnosti.cz jsme si všimli, že klíčovým bodem se stalo vypořádání majetku zděděného po jejím otci, uznávaném chemikovi Emilu Pollertovi. Klára vlastnila třetinový podíl na bytě na pražském Smíchově, stejně jako její sourozenci, olympijský vítěz Lukáš Pollert a sestra Veronika Pexová. Loni se však dohodli, že nemovitost připadne jenom jí. Podle podkladů z katastru měla každému z nich uhradit 7 milionů korun, tedy celkem 14.
Jak se rodina vyrovnala s dědictvím
Nakonec ale k reálnému zaplacení peněz nedošlo. Podle advokátně připravené dohody si totiž sourozenci vzájemně započítali hodnotu jiných společných majetků. Klára se vzdala svého třetinového podílu na jednom z domů ze společného dědictví, čímž zase oba sedmimilionové závazky zanikly. Zajímavostí je, že stejnou částku, tedy 7 milionů, musí během 10 let od rozvodu uhradit Kláře i její bývalý manžel Ivan Trojan, jelikož si ponechal jejich dům.
Kromě zmíněného bytu získala ještě herečka před lety také podíly na dalších nemovitostech včetně domu u pražského Palackého náměstí anebo rozsáhlý balík cenných papírů a dluhopisů v řádech několika milionů, ty však nebyly předmětem rodinného vypořádání.
Pollertová-Trojanová se v posledních měsících několikrát zmínila, že si po stresujícím období rozvodu i majetkových tahanic dává celkově psychiku dohromady. Finanční stabilita jí podle lidí z okolí pomáhá soustředit se na nové projekty a nenechat se paralyzovat osobními problémy a děsy, které ji aktuálně trápí.
Manželství Trojanových trvalo třicet let
Ivan Trojan patří k výrazným osobnostem českého filmu i divadla. Narodil se v roce 1964 a svou kariéru začínal na prknech Dejvického divadla, kde dodnes patří k hlavním pilířům souboru. Proslavil se rolemi, které byly jak vtipné, tak i vážné, od kultovního Samotáři po oceňovaný film Želary nebo Karamazovi. Trojan je také rekordmanem Českých lvů.
S Klárou Pollertovou se seznámili více jak před třiceti lety a svatbu měli v roce 1992. Klára se postupně vzdala své kariéry a začala se věnovat hlavně rodině, společně totiž vychovali celkem čtyři syny, ovšem v nedávných rozhovorech přiznala, že toto období pro ni bylo těžké. Roky bojovala s depresí a ani samotné rozhodnutí rozvést se nebylo snadné. Dnes ale nelituje a postupně se staví na vlastní nohy a nachází potřebnou stabilitu.
