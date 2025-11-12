Před 34 lety došlo k únosu dítěte, který změnil dosavadní praxi maminek. Teď už zaparkovaný kočárek s dítětem před obchodem nenajdete.
Od únosu malého Tadeáška letos v září uplynulo neuvěřitelných 34 let. Tehdy teprve 6týdenní kojenec zmizel i s kočárkem, který před obchodem zanechala zaparkovaný jeho maminka, zatímco nakupovala v lahůdkářství, jak si v redakci Osobnosti.cz pamatujeme. Příběh uneseného chlapečka změnil do tehdejší doby běžný zvyk většiny maminek. Díky pozorné matrikářce má příběh šťastný konec.
Kočárek před obchodem? Běžná praxe
Dnes už nic takového neuvidíte. V 90. letech bylo celkem běžné, že maminky ponechaly zaparkovaný kočárek před vchodem do obchodu, aby si v klidu nakoupily. Ovšem to se změnilo, když média obletěl příběh malého Tadeáška z Hradce Králové, který se rodičům ztratil právě ve chvíli, kdy zůstal ležet v kočárku postaveném před obchodem. Bylo to dne 6. září 1991.
25 dní zoufalství
Přestože je dnes už nemyslitelné ponechat dítě jen tak venku v kočárku bez dozoru, dříve se jednalo o celkem běžnou praxi, která se však tentokrát rodičům vymstila. Stalo se to na Ulrichově náměstí, když si Tadeáškova maminka šla nakoupit do lahůdkářství. Nutno podotknout, že obchody s potravinami tehdy nevypadaly tak jako dnes. S prostorným kočárkem byste se tam sotva vešli. Dnes můžete v klidu křižovat uličky v supermarketech i s kočárky pro dvojčata a stále se v pohodě vyhnete ostatním zákazníkům i regálům.
Rodiče tehdy čekalo dlouhých 25 dní čirého zoufalství. Zmizení malého Tadeáška bylo jedním z prvních mediálně známých porevolučních únosů dítěte v Československu. Občané o podobných kriminálních zločinech četli jen v knihách, nebo slyšeli z televizních detektivek. Nikoho ani ve snu nenapadlo, že se může jednat o realitu. Nicméně rodiče Tadeáška tuto krutou realitu pociťovali na vlastní kůži.
Bystrá matrikářka
Policie dělala skutečně maximum, rodiče vystoupili v televizi, pročesávalo se okolí, byli zapojení novináři, dobrovolní pátrači, dokonce i věštci a senzibilové. Kriminální policie přišla s nápadem uvést do médií, že dítě potřebuje důležité léky, bez nichž nepřežije, a upozornili pracovníky lékáren, aby byli ve střehu, pokud se objeví zákazník, který bude dané léky požadovat. Všechno bylo marné.
Pomohla až pozorná matrikářka, k níž 1. října 1991 přišla žena s rodným listem dítěte. Na první pohled bylo jasné, že do dokumentu někdo zasahoval a není řádně vyplněný. Dokonce jsou některé položky přeškrtané, přelepené a znovu nakopírované. Poslala ženu zpět, aby rodný list opravila. Napodruhé se dostavil její manžel s opraveným rodným listem, opět byl však v nepořádku. Úřednice Jana Andrýsková si rychle uvědomila, že tady něco nehraje.
Upozornila muže na své podezření, ten neměl o trestné činnosti své ženy ani tušení. Nakonec ji přesvědčil i s paní Andrýskovou, aby se i s dítětem dostavila na policejní služebnu a ke všemu se přiznala. Únoskyní byla 23letá zdravotní sestra z Chrudimi, jež zoufale toužila po vlastním dítěti. Paní Andrýsková se dodnes přátelí s rodiči, kterým díky své pozornosti zachránila syna. Tadeáš dnes pracuje jako ekonom v nadnárodní společnosti.
Zdroj: Autorský text, Blesk, Chrudimský deník, Facebook Vlastimila Weinera