Průlomovou operaci provedl rodák z Čech Bohdan Pomahač, když muži bez tváře, Dallasu Wiensovi, transplantoval kompletně celý obličej.
Medicína je skutečně zázračná věda, která nejenže zachraňuje životy, ale také je dokáže měnit. Neustále se vyvíjí a přední vědci a lékaři se snaží dělat maximum, aby uměli pomoci co nejvíce lidem, a to i v případech, které se zpočátku zdají jako beznadějné. Můžeme být hrdí na to, že i naši čeští lékaři dokážou zdánlivě nemožné, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. Do historie se zapsal i český chirurg Bohdan Pomahač, který vrátil obličej popálenému Američanovi Dallasu Wiensovi.
Příběh, který obletěl svět
Dallasu Wiensovi bylo 23 let, když se mu v listopadu 2008 obrátil život vzhůru nohama. Zrovna opravoval okno na kostele ve Forth Worthu, když se hlavou omylem dotkl drátu vysokého napětí. Utrpěl těžké popáleniny, které měly hrůzné následky – ztratil zrak a přišel o celý obličej. „Muž bez tváře“, tak byl Dallas po několik let znám celému světu.
Čekala ho celá řada operací. Lékaři Dallasovu budoucnost neviděli optimisticky. Slepota, ochrnutí, neschopnost mluvit a jíst, takové byly prognózy. Dallas však ukázal, jak velký bojovník se v něm skrývá. Odmítal mluvit pouze přes počítač, poctivě trénoval a nakonec díky tracheostomické kanyle upevněné na krku začal mluvit.
Dallas přežil, ale žil s tváří pouze potaženou kůží. Žádné oči, rty, nos, obočí, nic, co by alespoň zdánlivě připomínalo lidskou tvář. Nic z toho mu ale nevadilo tolik jako pocit, že už nikdy neucítí polibek od své tehdy 4leté dcerky Scarlette. Celé dva roky žil Dallas jako „muž bez tváře“, než dospěl k rozhodnutí, které změnilo jeho dosavadní život. Vložil veškerou důvěru do českého plastického chirurga Bohdana Pomahače a dobře udělal.
Vrátil Dallasovi tvář
Tři roky po nehodě se Dallas Wiens stal prvním člověkem v USA a teprve třetím na celém světě s transplantovaným obličejem. V březnu 2011 byla v nemocnici Brigham and Women’s Hospital v Bostonu provedena průlomová 15hodinová transplantace celého obličeje. Pod vedením lékaře Bohdana Pomahače spolupracoval tým více než 30 zdravotnických pracovníků, včetně plastických chirurgů, anesteziologů a zdravotních sester, na obnově Dallasova obličeje, včetně nosu, rtů, kůže na obličeji, svalů a nervů.
Zákrok byl úspěšný a po operaci Dallas znovu získal čich a schopnost mluvit, jíst a vyjadřovat emoce. Jeho dcera, když viděla svého tatínka, zvolala: „Tati, jsi tak hezký!“. Konečně mohl opět cítit její polibky. Dallas na základě vlastní tragédie založil nadaci About Face Foundation, jež poskytuje podporu obětem popálenin a lidem s nutností rekonstrukce obličeje. Během své léčby se seznámil s Jamie Nash, ženou, která po těžké autonehodě utrpěla popáleniny na 70 % těla. Vzali se v kostele ve Forth Worthu, během jehož opravy byl Dallas zasažen elektrickým proudem.
