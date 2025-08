Vanesa Kupčová má za sebou neuvěřitelných rok. Podařilo se jí zhubnout 50 kilo a začít ve svých 21 letech konečně žít.

Máme za sebou velmi emotivní díl slovenských Extrémních proměn. Mladá Vanesa odhalila temnou stránku svého dětství. Už ve 13 letech se jí otočil život vzhůru nohama. Kvůli závažné nemoci musela přestat sportovat, čímž započala její cesta k přibírání na váze. Ve svých 21 letech vážila neuvěřitelných 105 kilo. Jak jsme si však v redakci Osobnosti.cz v televizi všimli, na slavnostní galavečer si připravila jedno obrovské překvapení.

Rakovina štítné žlázy

Vanesa Kupčová před sebou měla zářnou budoucnost vrcholové sportovkyně. Jenže její cestu za úspěchem zastavila hned dvě závažná onemocnění. Ve 13 letech prodělala rakovinu štítné žlázy a často pobývala v nemocnici. Musela se vzdát toho, co milovala nejvíce. Ztráta pohybu, onemocnění, léčba a stres způsobily, že Vanesa začala velmi rychle nabírat na váze.

Když se však zmátořila z nejhoršího, opět se vrátila k tomu, co milovala nejvíce – ke sportu. Velmi ji bavila horská cyklistika. Jenže v době, kdy už se blýskalo na lepší časy, ji zradilo srdce. Lékaři jí diagnostikovali tachykardii a se sportem byl naprostý konec. V tu chvíli se Vanesa vzdala a nastoupila na novou cestu, velmi nebezpečnou, k dalšímu závažnému onemocnění – obezitě.

Byla odhodlaná

Těžko byste hledali odhodlanější osobu, která chce na sobě něco změnit. Vanesa by nejraději začala hned první den, kdy jí trenér Maroš Molnár oznámil, že si ji vybral jako kandidátku do Extrémních proměn. Musela si ale ještě jeden den počat, pak přišlo první vážení, nastavení jídelníčku a fyzické aktivity a najednou to šlo ráz na ráz. Vanesa běhala, chodila do fitness klubu, dodržovala jídelníček a postupně ztrácela přebytečná kila.

Zažila si i těžké chvíle, to ano. Byly dny, kdy neměla chuť vůbec na nic, byla podrážděná, lidé kolem ní jí vadili, ale nevzdala se, což je to důležité. Dělala to především pro sebe a své zdraví, ale i pro svou rodinu, kterou nechtěla zklamat, i pro všechny, kteří se potýkají s hormonálními problémy. Právě těm chtěla ukázat, že existuje cesta za spokojeným já.

Nakonec se jí podařilo zhubnout neuvěřitelných 50 kg. Během galavečera se ukázala v nádherných růžových šatech a připravila si pro publikum i jedno velké překvapení. Prošla se na mole jen v bikinách. Jednadvacetiletá Vanessa začala opět naplno žít. Prozradila také, že v jejím životě je možná nová láska.

Zdroj: Autorský text, Super, TV Nova, Instagram TV Markíza