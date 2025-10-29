Zatímco mladší Martin zdědil herecký talent po otci Miroslavu Donutilovi, starší Tomáš se drží raději mimo kamery.
Rodina Miroslava Donutila je rozmanitá, co se zájmů týče. Zatímco mladší syn Martin kráčí po stopách tatínka a běhá po jevišti, starší Tomáš si vybral jinou cestu, a to mimo pozornost kamer. A jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli, i když jsou jejich životní cesty jiné, drží pevně pospolu a k otci chovají úctu nejen proto, že pro české herectví znamená mnoho.
Dva bratři, dvě odlišné cesty
Miroslav Donutil a jeho manželka Zuzana vychovali dva syny. Každý z nich má jinou povahu a vybrali si jiné životní směry. Starší Tomáš se dlouho držel v ústraní. Vystudoval IT a dnes je úspěšným podnikatelem. Založil firmu Digital Rabbit, která se specializuje na tvorbu webových stránek, mimo jiné i pro elegantní kavárnu Café Platýz, kterou v Praze provozuje jeho maminka. Kdysi ale působil i po boku táty, kterému dělal manažera.
Mladší Martin se narodil o 12 let později a ve chvíli, kdy už měl slavný herec více času na rodinu. Byl pro své rodiče doslova takovým „vymodleným dítětem“. „Měla jsem nějaké zdravotní komplikace, a když už jsem se začala smiřovat s tím, že budeme mít jedináčka, narodil se Martin. Bylo to krásné a nečekané překvapení,“ svěřila se pro Prima Ženy Zuzana Donutilová.
Když zdědíš herecký talent po tátovi
Martin Donutil se nakonec vydal ve stopách slavného otce. Na konzervatoři vynikal a brzy získal angažmá v Divadle Husa na provázku, které bylo kdysi osudové i pro Miroslava Donutila. „Nakonec ukončil čtyři povinné ročníky a dostal nabídku z Provázku. Téměř až symbolické,“ pyšnil se herec webu Prima Ženy. Otec a syn se tak celkem symbolicky potkali na stejném místě, kde kdysi začínala Donutilova kariéra.
Martin si hereckou dráhu prosadil navzdory otcově opatrnosti. „Je to moc dobrý táta a rozhodně nikdy nebyl přísný. Z mámina vyprávění vím, že už jako malý jsem prohlašoval, že bych chtěl dělat totéž co tatínek – bavit lidi,“ řekl herec. Dnes má za sebou řadu televizních rolí, třeba i v seriálu Záhadné případy, a působí také v dabingu i divadle.
Táty si váží čím dál víc
Zahrál si i po boku svého tatínka, což byla veskrze pozitivní zkušenost. „Je to skvělý kolega a hrozně dobře se nám spolu pracuje. Já jsem rád, že mě nerežíruje, protože jsem se vždycky bál, že bude mít takovou tu otcovskou autoritu a bude mi do toho kecat. To se naštěstí neděje,“ vyprávěl Martin Donutil v Show Jana Krause.
Zároveň přiznal, že otec ho odrazoval od hereček. On ale neposlechl. Oženil se s herečkou Sárou Affašovou, s níž prožili těžkou ztrátu, když přišli o syna Matyáše. O Vánocích 2024 ale přivítali na svět syna Eliáše a rodičovskou roli si velmi užívají. A Martin Donutil pro web Zlín.cz prozradil, že jeho otec je úžasný dědeček.
Legenda českého humoru i hrdý otec
Miroslav Donutil (narozený roku 1951) je výborným českým hercem. Jeho kariéra odstartovala právě v Divadle Husa na provázku, kde se stal oblíbeným díky inteligentnímu humoru a výjimečné vypravěčské schopnosti. Později se proslavil díky filmům jako Pelíšky, Pasti, pasti, pastičky nebo televiznímu seriálu Doktor Martin. Diváci ho ale milují především pro jeho osobité vyprávění historek.
Jako otec prý nikdy nebyl přehnaně přísný. Sám přiznal, že s Tomášem se v mládí častokrát neshodli. „Jako mladý jsem měl se svým otcem spoustu názorových střetů a to jsem pak jako v zrcadle sám zažíval se synem Tomášem,“ řekl pro Prima Ženy. Manželka Zuzana prý často fungovala jako jakýsi tlumič při hádkách, díky ní držela rodina vždy pohromadě.
