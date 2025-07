Herečka Jana Švandová stále okouzluje svým mladistvým vzhledem. Těsně před padesátkou dokonce fotila pro PlayBoy.

Herečka Jana Švandová je taková naše česká Jane Fonda. Proč? Protože stejně jako slavná hollywoodská hvězda snad zastavila čas. Letos v červenci oslavila neuvěřitelné 78. narozeniny, ale nejspíš byste jí tipli tak o 15 let méně. Je krásná, přitažlivá, elegantní, a přestože přiznává, že si svůj vzhled udržuje i za pomoci estetické medicíny, zná míru a s úpravami to nepřehání. Na Osobnosti.cz jsme se kromě jejího vzhledu zaměřili i na to, jak před padesátkou fotila pro světoznámý pánský časopis.

Vždy usměvavá a noblesní

Potkáte-li Janu Švandovou na ulici, není možné, abyste se za ní neotočili. Nejen proto, že se vám poštěstí ji vidět i mimo televizní obrazovky, ale protože vás naprosto odbourá její mladistvý vzhled a také úsměv. Herečka je vždy usměvavá a hýří dobrou náladou, proto je jejímu okolí v její společnosti tak dobře.

Budete-li se proto chystat příští rok do Karlových Varů na filmový festival, rozhodně máte velkou šanci herečku potkat. Patří už mezi stálice této krásné akce a nenechá si ujít jediný ročník. Můžete tak obdivovat nejen její noblesní vystupování, ale i mladistvý vzhled a šmrnc. K tomu přispívá její vytříbený vkus, který i z běžných modelů na denní nošení vytvoří neotřelý outfit. Vždy zvolí model úměrný svému věku, to však neznamená, že by se oblékala fádně a nudně. Naopak. Její outfity ji vždy omladí o několik let.

Fotila pro PlayBoy

Herečka dokonce fotila pro časopis PlayBoy. Pozor ale, ne v době, kdy jí bylo 20 nebo 30, ale těsně před padesátkou. Ve svých 47 letech před ní stála výzva, které se postavila čelem a rozhodla se na nabídku kývnout. Proč? Protože chtěla dokázat, že i žena kolem padesátky může být pořád krásná a šik. „Já jsem se snažila o to, abych ukázala, že ta žena kolem padesátky může být pořád krásná. Ty fotky nejsou o nahotě, ale jsou o tom, že to ženské tělo může být v padesáti letech pořád ještě krásný,“ uvedla herečka v podcastu Boomer Talk s Alešem Pokorným.

Jana Švandová je potřetí vdaná, jejím manželem je projektový manažer a podnikatel Pavel Satorie, o němž herečka hovoří jako o svém osudovém muži. Z prvního manželství má syna Huberta Topinku, jenž je humanitárním pracovníkem. Na misi se seznámil s Angličankou, kterou si nakonec vzal, a mají spolu dvě dcery. Jana Švandová je tak hrdou babičkou. Vnučky však vídá jen sporadicky, její syn i s rodinou žil chvíli na Blízkém východě, pak i v Africe a v Londýně.

Zdroj: Autorský text, Blesk pro ženy, Podcast Boomer Talk, Super