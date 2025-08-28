Syn Nely Boudové Dalibor Lekeš vystudoval taneční konzervatoř a dnes patří mezi nejmladší kouče v ČR. Pořádá i rozvojové workshopy.
Herečka Nela Boudová je známá nejen svým talentem a dlouholetou kariérou, ale také jako hrdá matka. Svůj život a zkušenosti předává i svým dětem, zejména synovi Daliborovi Lekešovi, který se po její stopě vydal směrem k umění a zároveň našel cestu v oblasti osobního rozvoje a koučování, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. Příběh jejich propojení ukazuje, jak rodinná inspirace a sdílení zkušeností mohou pomoci mladší generaci najít vlastní směr a uspět v životě.
Rodinné zázemí a umělecká inspirace
Boudová má se svým bývalým partnerem Janem Lekešem dva syny, Dalibora a Andreje. I když herečka není biologickou matkou ještě dcery Saši, vzala ji do pěstounské péče a dnes je součástí její rodiny. I Saša projevuje umělecké sklony – tančí na Taneční konzervatoři TCP a plánuje další rozvoj v oblasti vzdělávání a práce s dětmi.
Nela Boudová sama vždy věnovala velkou pozornost umění i lidské psychologii. V období covidu, kdy se divadelní svět téměř zastavil, hledala nové způsoby, jak zůstat aktivní a užitečná. Přihlásila se do Školy elitních koučů, prošla výcvikem a získala zkušenosti, které jí umožnily stát na vlastních nohou a pomáhat dalším lidem prostřednictvím koučování.
Koučování jako nový životní směr
„Kdybych neměla zpětnou vazbu od klientek, že jim práce se mnou pomáhá, do koučování bych se nepouštěla. Spojení herectví a koučování je náročné hlavně logisticky, ale oba směry mě posouvají dál,“ přiznala Boudová v jednom z rozhovorů. Koučování jí přináší možnost rozvíjet lidský potenciál a zároveň využívat zkušenosti ze své herecké praxe, která jí umožňuje vnímat lidi komplexně a empaticky.
Dalibor je „celá máma“
S Nelou Boudovou dnes pracuje i její mladší syn. „Spolupracuji se svým mladším synem Daliborem Lekešem, který je v současné době koučem v jedné nadnárodní firmě a zároveň profesionálním tanečníkem. Proto si musíme kalendář sladit především spolu. Ale našli jsme v tom systém a velmi nás to baví. Teď nemyslím úplně to plánování, ale naši práci. Vlastně obě dvě práce,“ popsala v rozhovoru pro IDnes, jak zvládají skloubit více činností dohromady.
Dalibor Lekeš původně vystudoval taneční konzervatoř a aktivně působí v divadelních inscenacích, například v Laterně Magice či Divadle Hybernia. Postupně se však zaměřil i na koučování a rozvoj lidí, čemuž se věnuje intenzivně už více než 5 let. Dalibor nabízí individuální koučovací sezení, workshopy i delší programy, které mohou probíhat v České republice i v zahraničí. „Mám rád život a nesmírně mě fascinuje. Fascinuje mě, kolik toho můžeme ovlivnit svým přístupem, náhledem a rozhodováním. Zároveň i kolik toho ovlivnit nemůžeme. Ale pracuji s tím, co jde,“ uvádí na svých stránkách.
A nejspíš se mu daří, protože za jedno sezení trvající hodinku a půl si účtuje dobré dvě tisícovky. Dalibor je tak považován za jednoho z nejmladších koučů v republice. Jeho práce spolu s Nelou Boudovou ukazuje, jak umění, psychologie a rodinná podpora mohou tvořit inspirativní spojení.
Zdroj: Autorský text, Instagram Dalibora Lekeše, DaliborLekeš, IDnes, Novinky