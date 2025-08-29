Divadlo Broadway uspořádalo svůj každoroční letní večírek, který si nenechal ujít ani Janek Bartoška. Přišel s ortézou i úsměvem.
Tradiční večírky Divadla Broadway jsou vyhlášené, jak víme i my v redakci Osobnosti.cz. Přátelé a kolegové z divadla se sejdou, aby se nejen pobavili, ale také utužovali vztahy. Restaurace U Slepiček se tak dočkala návalu řady zvučných jmen spojených s českým showbyznysem, převážně s muzikály. Letní grilování si nenechal ujít ani syn nedávno zesnulého Jiřího Bartošky, Janek Bartoška, který dorazil i přes své zranění na ruce.
Party plná hvězd
Každoroční grilovačka Divadla Broadway je v showbyznysu vyhlášená. Vždy se zde setkají herci, herečky, zpěváci, zpěvačky, tanečníci, režiséři a další tvůrci působící v Divadle Broadway. Mezi pozvanými byli například zpěvák Bohuš Matuš s dcerou Natálií a manželkou Lucií, letní setkání si také přišli užít Jonáš Jakub Antl, Jan Rosák, Jan Komínek, Bořek Slezáček, Hana Křížková, Sharlota, která zůstala věrná svému osobitému stylu a přišla v nepřehlédnutelném modelu, zavítali i Láďa Hruška, Michaela Pecháčková, Martin Sobotka, Tomáš Matonoha a mnoho dalších.
Stejně tak se Creperie U Slepiček hemžila novináři, kteří se snažili ulovit co nejvíce rozhovorů a vyzpovídat naše české hvězdy, jak trávily léto, co je v nejbližší době čeká v pracovním i osobním životě a samozřejmě, jak si užívají večírek. Mezi přítomnými nechyběl ani Janek Bartoška.
Umí to rozjet
Janek Bartoška se skvěle bavil i přes své nepříjemné zranění. Na ruce se mu objevila ortéza, kterou však pro Blesk odůvodnil slovy: „Nic za tím nehledejte.“ Lehký úraz si prý způsobil sám svou nešikovností. Že se nejedná o nic vážného dokázal i širokým úsměvem, kterým všechny přítomné obdaroval hned po svém příchodu, a veselým pózováním pro fotografy.
Janek nezapře svého zesnulého tatínka Jiřího Bartošku, po němž zdědil nejen charisma, ale i gentlemanské chování. Je až s podivem, že je stále bez partnerky. Alespoň tedy oficiálně. Naposledy se na veřejnosti objevoval po boku Miss Slovensko z roku 2009, Denisy Mendrejové. S tou ale románek relativně rychle skončil. Jsme zvědaví, kdo nakonec získá jeho srdce.
