Zatímco jiní teenageři slaví narozeniny dárky a dortem, syn Marka Ztraceného dostal i možnost oholit tátu podle vlastní představy. Výsledek pobavil celý internet. Zpěvák se pochlubil i hrdinským činem svého syna.

Marek Ztracený nešetřil emocemi, když veřejně popřál svému synovi k jeho 14. narozeninám. Na Osobnosti.cz jsme si všimli, že ve vzkazu na sociálních sítích popsal, jak moc je na něj hrdý, a to nejen kvůli jeho aktivitám, ale především kvůli povaze. „Jsi ten nejlepší syn, jakého jsem si mohl přát,“ napsal. Také uvedl příběh, který hezky ukazuje, jaký jeho potomek je: mladý Marek nedávno zachránil kamarádovi život. Zavolal mu záchranku a běžel pro pomoc. A nikomu o tom neřekl, protože to podle něj bylo „normální“.

Slavný otec plní sliby a baví fanoušky

Jak bývá u Ztraceného zvykem, i letošní oslavy měly nečekané pokračování. Syn ho totiž v šest ráno vzbudil se strojkem na vousy a připomněl dávný slib, že na každé jeho narozeniny může tátovi upravit vousy, jak chce. Letos padla volba na takzvaného „Hetfielda“ a výsledek byl okamžitě hitem internetu. Zpěvák s humorem přidal fotku na Instagram a vzkázal: „Slib je slib.“ Fanoušci reagovali směsicí smíchu a dojetí. Někteří ho přirovnali k vlastnímu otci, jiní vtipkovali o pračce a Helmutech.

Ztracený ve svých příspěvcích naznačil, že jeho syn má zájem o létání. Už nyní tráví čas na letišti a jeho hudební nadání v tuto chvíli ustupuje právě této vášni. „Už si dokonce dělá papíry na kluzák a já vždycky s hrůzou ze země koukám, co si to vymyslel. Mně se ale hrozně líbí, že má takové sny a ví, co chce dělat,“ popsal nového koníčka svého syna Ztracený pro Extra.

Mladý Marek je ale všestranně nadaný, takže není vůbec jasné, jakým směrem se v životě bude ubírat. Hudební sluch mu rozhodně nechybí, ostatně v roce 2023 se bez jakéhokoli ostychu postavil před stotisícový dav fanoušků svého otce a zahrál na bicí jeho píseň O pravdě. Miluje ale taky sport, odmala hrál hokej a letos v zimě se zúčastnil Olympiády dětí a mládeže, kde na snowboardu reprezentoval Plzeňský kraj. Takže se taky může stát, že z něj bude mužská obdoba Ester Ledecké, kdo ví?

Fanoušci vidí i do zákulisí rodinného života

Zveřejněné snímky a slova Marka Ztraceného opět ukázaly, že není jen populární zpěvák, ale především milující otec. Oslava narozenin byla zároveň příležitostí přiblížit svým sledujícím, jak funguje jeho rodina. Synův každodenní život se točí kolem sportu, hudby, přírody i létání, a přesto všechno působí jako obyčejný kluk se smyslem pro čest a spravedlnost. V kombinaci s vtipným oholením táty tak vznikla směs emocí, která na sítích rezonuje silněji než kdejaká nová píseň.

Zdroj: Autorský text, Instagram Marka Ztraceného, Extra, Deník