Tomáš Klus, známý český zpěvák a hudebník, prošel v životě velkým osobním vývojem. Hodně mu pomohla manželka Tamara.
Tomáš Klus patří k nejtalentovanějším a nejosobitějším osobnostem české hudební scény. Za sebou má však také bouřlivý osobní život, v němž dlouho žil jako svobodný duch a střídal ženy, aniž by hledal vážnější vztah. Jeho cesta k manželství s Tamarou Kubovou nebyla jednoduchá. Vztah totiž provázely nevěry, zrady a napjaté vztahy s bývalými partnery. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, co nakonec Kluse vedlo k prozření a změně přístupu k životu.
Život bohéma a první lásky
Tomáš Klus byl dlouhou dobu známý jako muž, který si užívá života a rád mění partnerky. Jeho první opravdovou láskou byla herečka Lenka Zahradnická, se kterou však vztah vydržel jen rok. Ani další vztahy nepřinášely stabilitu. Se zpěvačkou Ewou Farnou, která byla do něj zamilovaná, se rozešli asi po půl roce. Nejspíš tu hrála rovněž roli nevěra. Tento životní styl měl své stinné stránky a zanechal několik ran v osobních životech jeho bývalých partnerek.
Největší bolest v jeho životě způsobil vztah s violoncellistkou Terezií Kovalovou. Jejich láska byla silná, ale narušila ji nevěra Tomáše Kluse s Tamarou Kubovou, která byla zároveň nejlepší kamarádkou Terezie. Tento trojúhelník způsobil nejen rozchod partnerský, ale i konec dlouholetého přátelství. Tereza dodnes Tomášovi ani Tamaře nedokáže přijít na jméno a svůj hněv dávala jasně najevo.
Rodina a nový začátek
Po tomto období se však Klus změnil. S Tamarou založili rodinu, která dnes zahrnuje tři děti: dceru Josefínu, syna Alfréda a další dceru Jenovéfu. Čekal ho docela velký osobní růst. Tomáš v roce 2018 na sociálních sítích přiznal, že všem ženám ve svém životě byl nevěrný, včetně manželky Tamary. Ta mu ale dokázala odpustit. Fanoušci ho za jeho životní „styl“ tehdy dosti kritizovali a ptali se, jak to tedy s jejich vztahem je.
„Prosím vás, my jsme s Tamarou v cajku! S myšlenkou vysvléknout se do naha koketuji bezmála rok. Byl jsem od ní zrazován, především vlastním egem. Svou ženou nikdy, naopak, to ona mi mimo božský dotek odpuštění ukázala, že skutečně prožívat a vytvářet může člověk jen zcela ve světle Pravdy, neboť cokoli, co je z opačného spektra, dřív nebo později projeví svou destruktivní podstatu,“ vysvětlil v dalším příspěvku.
Klusovi spolu umí skvěle komunikovat
Tamara v rozhovorech přiznala, že dlouhou dobu měli problémy kvůli tomu, že bulvár narušoval jejich soukromí, pořád je někdo fotil před jejich bytem v Nuslích a podobně, načež se rozhodli být otevřenější na sociálních sítích, což paradoxně skutečně pomohlo. Nejvíce se našla v role mámy, věnuje se osobnímu rozvoji, otázkám výchovy dětí, napsala také dvě knížky – Knihu života a O všech zvířatech.
A jaký je jejich vztah dnes? Pevný, otevřený a plný důvěry. „Jedna z největších předností našeho vztahu s Tomem je komunikace. Umíme spolu mluvit a umíme se slyšet,“ řekla Tamara pro Deník. „My jsme s Tomem randící a romantičtí typy. Takže se zveme na randíčka, domluvíme hlídání a umíme si najít čas jen pro nás dva. Nebo za ním uteču na jednu noc na turné do hotelu.“
