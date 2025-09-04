Moderátor Leoš Mareš si rád dopřává to nejlepší, od bydlení v luxusním pražském penthousu až po cestování ve stylu hollywoodské hvězdy.
Marešovi se podařilo sehrát své bydlení, které by jiní nazvali nesplnitelným snem, s poměrně obyčejným rodinným životem. Zatímco Leoš s manželkou Monikou budují perfektní zázemí v lukrativní části Prahy, kupříkladu jeho starší syn Jakub žije stovky kilometrů daleko, na floridské univerzitě, kde se kromě studia věnuje i sportu, jak jsme zaregistrovali v naší redakci Osobnosti.cz.
Palác nad Prahou
Penthouse, který manželé Marešovi pořídili před 5 lety, se nachází na pražském Břevnově a svou rozlohou se rovná prakticky menšímu rodinnému domu. Na ploše 257 m² vzniklo bydlení, které původně mělo dispozici 5+kk, ale Marešovi ho předělali na více otevřené a prostorné 4+kk. Výrazným trumfem bytu jsou tři terasy, ta největší měří neuvěřitelných 115 m². Celková výměra 403 m² už připomíná spíše vilu než byt.
Samotná cena, tedy téměř 39 milionů korun, může působit přehnaně, ale když se připočítají tři parkovací stání a kompletní úpravy interiéru, dává vlastně smysl, že Mareš investoval právě do tohoto penthousu. Na pořízení nemovitosti si bral hypotéku, jak informoval web Extra. Byt se nachází v klidné lokalitě obklopené zelení, odkud je to přitom do centra Prahy jen pár minut.
Praktický luxus a design na míru
Na podobě interiéru se hodně podílela Monika Marešová, která má cit pro detail a zkušenost s moderním designem. Má k dispozici sice i profesionála, ale vždy si k tomu řekne své. Sama přiznala, že dává přednost praktičnosti před čistě pěkným vzhledem. Mít totiž krásnou koupelnu je jedna věc, ale uklízet ji pak 3 hodiny jen proto, že je nepraktická, není to nejlepší.
Současný interiér je minimalistický, pohodlný a na pohled luxusní. Prostor působí moderně, ale zároveň i útulně. Byt nabízí také dostatek místa i pro jejich dceru Alex, která se narodila krátce po pořízení nového domova.
Syn na Floridě aneb život za oceánem
Zatímco manželé Marešovi budují své rodinné hnízdečko v Praze, Leošův starší syn Jakub tráví svůj čas ve Spojených státech. Studuje na Floridě, kde se kromě školy věnuje i sportu, a užívá si tam studentský život na kampusu. Pro rodiče je to jistě velká změna, ale zároveň to ukazuje, že Leoš podporuje děti v samostatnosti a odvážných krocích.
Jakubův pobyt v USA přitáhl pozornost nejen médií, ale i fanoušků, kteří sledují, jak se syn populárního moderátora adaptuje na americký životní styl. Vzdělání a zkušenosti z Floridy mu mohou otevřít dveře do světa, a to nejen profesně, ale i osobně.
Zdroj: Autorský text, iDnes, Extra, Super, Instagram Leoše Mareše