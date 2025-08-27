Leoš Mareš investuje miliony do vzdělání svého syna Jakuba, který studuje na Floridě. Moderátor mu tak splnil sen o zahraniční univerzitě.
Leoš Mareš patří mezi nejlépe vydělávající moderátory v Čechách. Peníze však nestrká jen do nemovitostí a luxusu. Velkou část jich investuje do budoucnosti svých synů, především do nejstaršího Jakuba, který studuje v zahraničí. V redakci Osobnosti.cz jsme si všimli, že právě jeho studium na Floridě vyvolává značný zájem, především kvůli nadstandartně vysokému školnému.
Ze základní školy až na Floridu
Jakub Mareš měl už od mala jiné možnosti oproti většině vrstevníků. Zatímco běžné děti chodily do českých škol, on nastoupil na Park Lane International School v Praze. Tam se učil hlavně anglicky a dostal základy, které mu otevřely dveře do světa. Školné se pohybovalo okolo 600 tisíc korun ročně, a to nepočítáme další poplatky jako dopravu či obědy. Pro Leoše Mareše šlo tehdy o velkou investici, která se ale vyplatila. Jakub se díky škole naučil jazyk i systém vzdělávání, a tak mohl na zahraniční univerzitu.
Když složil závěrečné zkoušky, vydal se za oceán. Na Florida Southern College začal studovat obor, který mu má v budoucnu otevřít dveře k mezinárodní kariéře. „O tom se nám ani nesnilo, když my jsme studovali. Historická chvíle – poprvé na koleji v pokoji,“ napsal nadšený Leoš Mareš na sociální sítě, když syna do Ameriky doprovodil. Jenže roční školné na této univerzitě vyjde téměř na milion korun a Jakuba čekají hned čtyři roky studia. K tomu výdaje na ubytování, stravování i sport.
Voda jako vášeň i nákladný koníček
Jakub se nevěnuje jen studiu, ale i vodnímu lyžování. To je na Floridě mimořádně populární a pro Kubu se stalo vášní. Tréninky, vybavení i účast na závodech však stojí další desítky tisíc korun. Leoš Mareš sám v rozhovorech přiznal, že synovi chce dopřát šanci rozvíjet to, co ho baví, protože v tom vidí velkou hodnotu.
Oproti tomu mladší syn Mareše ukázal, že i v rodině zvyklé na vysoký standard občas nastane nouze o peníze. V jednom z živých vysílání své maminky Moniky Marešové na Instagramu si sám napsal o 300 korun na taxi. „Takže nakonec mu poslala peníze babička,“ popsala Monika pobaveně pro Expres, čímž ukázala, že ani slavná rodina není ušetřena drobných rodinných historek.
Tornádo rodičům přidělalo vrásky
Studium na Floridě ale přineslo i něco nepěkného. Jak následně Leoš na sociálních sítích sdílel, Jakub mu totiž napsal zprávu: „Tornádo je nad námi.“ Pak se na dobrých 20 minut odmlčel a rodiče marně čekali na další informace. V tu chvíli se naplno ukázala ta hrůza, když dítě studuje tisíce kilometrů od domova. Pocit bezmoci, který musí rodiče zažít, je těžko představitelný.
Každý rodič ví, jak silný je strach o dítě, ať je mu deset, nebo dvacet. Uvědomění, že se dítě nachází ve státě ohroženém přírodními katastrofami, musí být hrozné. A i když se ukázalo, že Jakub je v pořádku (jen se zabral do hraní monopolů), chvíle nejistoty byla pro rodinu určitě velice těžká.
