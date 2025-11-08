Herec Jiří Bartoška zemřel s pocitem viny, že svého staršího bratra Františka nechal zemřít osamělého v jeho bytě v Pardubicích.
O Jiřím Bartoškovi se toho za ty roky jeho veřejného života vědělo mnoho. Herec, jehož noblesa byla nezpochybnitelná, stejně tak jeho talent, byl člověkem, kterému se skandály vyhýbaly. Respektive se on vyhýbal jim, jak můžeme v redakci Osobnosti.cz soudit. Svou práci dělal svědomitě, svou rodinu miloval nade vše a jeho manželka byla láskou jeho života i po desítkách let manželství. Jeho spořádaný život měl přesto jednu velkou kaňku, s níž se do smrti nevypořádal.
Smutné vzpomínky na bratra
Kniha „Barťák, životní příběh sympaťáka českého filmu“ odhaluje kouty hercova života, o nichž věděli jen jeho nejbližší. Obsahuje vzpomínky na staršího bratra Františka a jeho smutný osud. Jiří Bartoška mluvil o svém bratrovi velmi sporadicky, byl pro něj totiž velmi bolestivým tématem. O dětství, byť radostném, mluvil se smutkem v očích.
„S Frantou jsme vedli věčné boje o otcovy svetry, v té době totiž byla móda velkých vytahaných svetrů, a brácha vždycky vyhrál. Jako mladšího sourozence mě udával, vydíral, ale já jsem potom brzy odešel z domova. To bylo v pětašedesátém. Teď se setkáváme o Vánocích, Velikonocích nebo taky na pohřbech,“ uvedl kdysi v rozhovoru pro Blesk.
Bratra přežil o 18 let
Přestože se jejich bratrský vztah v dětství nijak nelišil od běžných sourozeneckých vztahů dvou chlapců, bratři se nakonec začali jeden druhému vzdalovat. Nakonec přerušili kontakt úplně a nevídali se ani o svátcích. Dříve celá rodina žila v Pardubicích, kde František zůstal až do svých posledních dnů. Před svou smrtí v roce 2007 žil sám jako invalidní důchodce, živ pouze z toho, co mu přidal stát.
Jiří Bartoška měl neblahé tušení, že o svém bratrovi už dlouho neslyšel, chystal se jej o vánočních svátcích den před Štědrým dnem navštívit, ale nebral mu telefon. „Tak jsem mu šel na poštu poslat telegram, že přijedeme. Tam na mě koukali jak na idiota. Že si je lidi už dávno neposílají. Měl jsem blbý tušení a on už byl mrtvý,“ vzpomínal herec se smutkem ve své knize.
Toho roku byly pro rodinu Bartoškových Vánoce plné zármutku. Herec vypravil svému bratrovi pohřeb právě v Pardubicích, kam se 29. prosince celá rodina sjela. Věděl, že mu byl osudným kladný vztah k alkoholu, a že si to, jak bude žít, vybral František sám, přesto měl herec do konce svého života výčitky, že nechal svého bratra umřít osamělého.
Zdroj: Autorský text, Blesk, kniha Barťák, životní příběh sympaťáka českého filmu